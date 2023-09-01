هل تشتري الليغو لطفلك أم لنفسك؟ ارتفاع ملحوظ في إقبال البالغين على شراء اللعب

بقلم: يورونيوز

وفقا لما لاحظه أصحاب مصانع ومتاجر اللعب، يبدو أن الكبار أصبحوا يقبلون وبكثرة على شراء اللعب. فكيف برر أحد الزبائن تلك الظاهرة؟

في العادة تكون اللُعَب كالليغو والدمى وما يشابهها أشياء يقبل عليها الأطفال حتى سن معين. لكن من اللافت أنه ومنذ جائحة كوفيد-19، أصبح الكبار في هولندا يقبلون أيضا وبكثرة على شراء اللعب، كما يقول أصحاب مصانع ومتاجر اللعب. وحسب سلسلة متاجر إنترتويز للألعاب، فإن نصف ألعاب الليغو حاليًا تباع لبالغين يشترونها لأنفسهم.

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لكن هناك أيضا لعبا أخرى يحب الكبار شراءها، حسب إنترتويز، كبطاقات البكيمون، وأعاب البزل Puzzle وألعاب الطاولة.

يقول أليكس فان دن موسييلار، وهو شاب جاء إلى متجر ألعاب: "لقد أصبح ذلك جزءا مهما من حياتي، نعم. أمارسه لمدة قصيرة، عندما أرجع من العمل، وأخرج لأمشّي كلبي، ثم أتناول الطعام وبعدها أبني قطع الليغو لمدة ساعة. نعم، فقط لأفرّغ رأسي.. إنه شيء رائع."

وحول ازدياد إقبال الكبار على شراء اللعب، يقول كيلفين دي بي، رئيس قسم التسويق في إنترتويز: "نعم، نرى من أرقام من الخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن 25% من كل ما يباع الآن في متاجر اللعب، يشتريه شخص بالغ، وهو أيضًا مخصص لشخص بالغ. وفي هولندا، لم نصل إلى هذا الحد بعد، ولكننا نشهد بالفعل نموًا. وإذا قارنا ذلك بما كان الوضع عليه قبل بضع سنوات، فنعم، نرى أن العدد تضاعف عدة مرات."