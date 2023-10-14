وفاة الشاعرة الأميركية الحائزة نوبل للآداب لويز غلوك عن 80 عاماً

بقلم: يورونيوز

أوضح رئيس دار "فارار، ستروس أند جيرو" جوناثن غالاسي "إنّ شعر لويز غلوك يعطي صوتاً لتعطشنا، الذي لا يرتوي للمعرفة والعلاقات في عالم غير جدير كثيراً بالثقة".

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توفيت الشاعرة الأميركية لويز غلوك الحائزة جائزة نوبل للآداب عن 80 سنة ، على ما أعلنت لوكالة فرانس برس الجمعة كلّ من دار النشر التي كانت تتعامل معها وجامعة ييل المرموقة التي كانت تدّرس فيها.

ونالت غلوك المتحدرة من نيويورك، والتي تُعد من أبرز الشعراء الأميركيين، نوبل للآداب عام 2020 عن "صوتها الشعري المميّز"، لتصبح بذلك المرأة السادسة عشرة التي تفوز بهذه الجائزة الأدبية.

وأوضح رئيس دار "فارار، ستروس أند جيرو" جوناثن غالاسي "إنّ شعر لويز غلوك يعطي صوتاً لتعطشنا، الذي لا يرتوي للمعرفة والعلاقات في عالم غير جدير كثيراً بالثقة".

وقد نالت غلوك جوائز عدة في الولايات المتحدة بفضل مسيرتها الكتابية التي بدأت في أواخر ستينات القرن الماضي وأعمالها الشهيرة بأسلوبها المرن وتجسيدها جمال الطبيعة البسيط.

وحازت بفضل كتابها "ذي وايلد أيرس" (السوسن البري) الذي صدر عام 1992، جائزة بوليتزر، إحدى المكافآت العريقة في العالم.

نشرت الكاتبة مدى أكثر من 50 عاماً، نحو عشرة كتب شعرية ومقالات ورواية تحمل عنوان "ماريغولد أند روز: ايه فيكشن"، صدرت عام 2022 وتتناول حياة توائم مختلفين جداً.