الصناعات الإبداعية في باكو: الأفلام المصورة بالهواتف المحمولة ومسابقات الهاكاثون تحتل مركز الصدارة

بقلم: يورونيوز

كان الخيال والابتكار والتكنولوجيا والترفيه هي المكونات الرئيسية في أسبوع الصناعات الإبداعية في باكو. رحبت عاصمة أذربيجان باللاعبين الجدد من القطاع الإبداعي.

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انعقد أسبوع الصناعات الإبداعية، وهو منتدى لدعم المبدعين الشباب في توسيع آفاقهم وإشراك مخيلتهم، في العاصمة الأذربيجانية باكو، في الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.

كان هاكاثون (ماراثون الهاكرز) GameTech الذي استمر لمدة 48 ساعة أحد المبادرات المنتظرة بفارغ الصبر، والذي كان جزءًا من الحدث. وبحضور مجتمع البرمجة الشاب، يتمحور هذا التنسيق حول الهندسة السريعة والتعاونية لاختبار معارف ومهارات الخبراء الرقميين. وتنافس ما يصل إلى 13 فريقًا ضد بعضهم البعض لإنشاء ألعاباً للهواتف المحمولة والكمبيوتر، وعرضوا أفكارهم على لجنة من الحكام في نهاية التمرين.

كما لعب الفيلم دورًا في الأسبوع الإبداعي من خلال مهرجان Cinemo الأول لأفلام الهاتف المحمول، والذي سلط الضوء على الأعمال السينمائية التي تم تصويرها بالهواتف المحمولة. وتضمنت هذه النسخة الأولى من المسابقة ثلاث فئات: الأفلام الروائية والوثائقية والأفلام التي تتناول القضايا الاجتماعية.

كان الهدف من المهرجان هو التعرف على الأسماء القادمة في الصناعة وتعزيز القيم الاجتماعية من خلال السينما التي تم تصويرها على الهواتف المحمولة.

وقد استقطب حفل افتتاح الحدث، الذي أقيم في مركز نظامي السينمائي، (Nizami Cinema Center) جمهورًا شابًا. وكان فيلم "Detour" للمخرج الفرنسي Michel Gondry هو أول فيلم يتم عرضه.