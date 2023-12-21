اشعر بالإثارة بينما نذهب خلف الكواليس في نهائي جائزة هربرت فون كاراجان لقادة الأوركسترا الشباب المرموقة في سالزبورغ.

يتنافس ثلاثة من قادة الفرق الموسيقية الشباب الواعدين في مسابقة فريدة من نوعها. لقد وصلوا إلى نهائيات جائزة هربرت فون كاراجان لقادة الأوركستر الشباب في سالزبورغ.

من سيحصل على هذه الجائزة المرموقة؟ في هذه الحلقة من ميوزيكا، نختبر الإثارة عن قرب، حيث نتابع الشباب الثلاثة الطامحين وهم يستعدون لإقامة حفلهم الخاص مع برنامجهم الخاص في النهائي.

تعرف على المتأهلين للتصفيات النهائية لهذا العام

توبياس ووجيرر هو قائد الفرقة الموسيقية المقيم في فيينا فولكسوبر. يقضي الشاب النمساوي كل دقيقة فراغ في التحضير لأهم لحظة في حياته المهنية: نهائيات مسابقة القيادة المرموقة.

وقال لـ Musica: "تسعون بالمئة من العمل والتحضير كقائد فرقة موسيقية هو مجرد قراءة الكثير عن المقطوعات الموسيقية في خصوصية غرفتك على مكتبك، والتفكير فيها وتجربتها". "ولكن قبل كل شيء، عليك أن تفكر مليًا في الطريقة التي تريد بها ذلك، وأن تحاول حقًا تصوره".

توبياس ووغرير، قائد الفرقة الموسيقية، المتأهل للتصفيات النهائية يورونيوز

تقدم أكثر من 300 موهبة شابة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المسابقة، لكنّ ثلاثة فقط وصلوا إلى النهائيات: توبياس فوجيرير، وفيتالي ألكسينوك، وهانكيول يون.

قائد الفرقة الموسيقية الكوري الجنوبي هانكيول يون هو فنان متعدّد الأوجه وملحن أيضًا.

وكشف قائلاً: "إلهام الموسيقيين والتواصل معهم، أعتقد أنّ هذا كان ولا يزال هو الهدف الأكبر بالنسبة لي. وهذا أيضًا أكثر ما أستمتع به". "أعتقد أن المرونة مهمة جدًا. ومجرد فهم الأجواء، ثم التكيّف معها حتى يتمكن الموسيقيون من البقاء متحفزين."

هانكيول يون، قائد الفرقة الموسيقية، المتأهل للتصفيات النهائية يورونيوز

وقال مانفريد هونيك، رئيس لجنة التحكيم: "إن التقنية مهمة للغاية، ولكن أيضًا القدرة على تحفيز وإلهام 100 موسيقي يعزفون لك". وتابع: "يجب علينا أيضًا ألا ننسى أنه، بعد كل شيء، لا يمكننا التحدث أثناء الحفل. لا يمكنهم التصرف كمدرب كرة قدم، ولا أستطيع الصراخ في ملعب كرة القدم، كل شيء يحدث بصمت، وعليك فقط الإعتماد على على يديك وإيماءاتك ولغة الجسد."

أسبوع مليء بالتحديات ينتظر المتأهلين للتصفيات النهائية. يحصل كل واحد منهم على حفلة موسيقية خاصة به. ويرافق المرشحين فرقة Camerata Salzburg الشهيرة. التوقعات عالية بين الموسيقيين.

وقال والي هاس، عازف الناي: "هناك بعض الأشياء التي أود رؤيتها. أولاً، مفهوم. رؤية لما تريد القيام به. ثق في الأوركسترا. إنه تبادل وأنا أقدر ذلك حقًا"

وأوضح عازف الكمان كانا ماتسوي: "بالنسبة لي، الثقة هي أيضًا الكلمة الصحيحة. إنها شيء مهم جدًا لأن صوت الأوركسترا مختلف. يمكن لشخص واحد أن يغير عالم الصوت بالكامل. وأنا أجد ذلك رائعًا."

اختار قائد الفرقة الموسيقية البيلاروسية فيتالي ألكسينوك مفهومًا جريئًا. يستبدل السيمفونية الثانية لبيتهوفن بمقطوعة للملحن الأوكراني فالنتين سيلفستروف.

قال فيتالي لـ Musica: "بين حركات بيتهوفن تأتي موسيقى سيلفستروف الصامتة. وهذا بالنسبة لي يشبه ضبط الصمت على الموسيقى".

فيتالي ألكسينوك، قائد الفرقة الموسيقية، المتأهل للتصفيات النهائية يورونيوز

"سيلفستروف بالطبع ملحن مشهور جدًا، خاصة في أوكرانيا وأوروبا الشرقية. تعرفت عليه شخصيًا على الحدود الأوكرانية البولندية عندما أقلته هناك كسائق أثناء هروبه في بداية الحرب".

"بالنسبة لي، على الأقل، ليس لدي شعور تنافسي هنا على الإطلاق. بالطبع، هناك توتر وعصبية، ولكن في الغالب هناك هذا الترقب للتمكن من الظهور لأول مرة في مهرجان سالزبورغ بحفلتك الموسيقية الخاصة. هذا أمر مميز للغاية"، كشف توبياس.

وافق فيتالي ألكسينوك على ذلك، مضيفًا: "الأمر يتعلق في الغالب بالموسيقى وليس بالمنافسة. وأنا أتطلع أيضًا إلى الحفلة الموسيقية وأنا ممتن جدًا لأنه سمح لنا باختيار برنامج الحفلة الموسيقية لدينا أيضًا".

قال هانكيول يون: "آمل أن يستمتع الموسيقيون بها وأن نقضي أوقاتًا رائعة معًا".

معهد كاراجان: مزار للملحن البصيرة

المسابقة تحمل اسم أيقونة: هربرت فون كاراجان. في معهد كاراجان، يتم الحفاظ على إرثه، ويحصل المتأهلون للتصفيات النهائية على فرصة فريدة للتعمق أكثر في عالم الملحن صاحب الرؤية.

وقال ماتياس رودر، المدير الإداري لمعهد هربرت فون كاراجان: "لدينا هنا في أرشيف كاراجان الكثير من المواد الأصلية والمراسلات والكتب ونتائج دراسته".

"ما تراه هنا هو النتيجة الموسيقية لبوريس جودونوف. لذا فهي حقًا وثيقة مهمة جدًا لأنها توثق عقودًا من عمله بهذه التحفة الفنية.

"بالنسبة للجيل الجديد، كان هربرت فون كاراجان يوصي دائمًا بالذهاب إلى ما هو أبعد مما يعرفونه بالفعل. لتعلم أشياء جديدة في مجال الابتكار. لقد ألهمه ذلك طوال حياته."

المرشحون الثلاثة للجائزة يورونيوز

بالنسبة للفائز، تفتح جائزة هربرت فون كاراجان لقادة الأوكسترا الشباب الأبواب أمام مهنة مثيرة. واحد منهم هو ماكسيم باسكال. فاز قائد الأوركسترا الفرنسي بالجائزة في عام 2014.

وأوضح ماكسيم: "إنه حلم تحقق إلى حد ما. لقد كنت محظوظًا للغاية للفوز بهذه المسابقة لأنها كانت نقطة انطلاق غير عادية".

وهو أول فائز يقوم بإجراء إنتاج أوبرا في مهرجان سالزبورغ مع أوركسترا فيينا الفيلهارمونية.

ويقول ماكسيم: "بعد المنافسة، تمت دعوتي بسرعة كبيرة لقيادة فرق الأوركسترا في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المهرجانات ودور الأوبرا. ومن الواضح أن ذلك كان بمثابة نقطة انطلاق مذهلة."

يعرض ماتياس وثائق المتأهلين للتصفيات النهائية عن مسيرة هربرت فون كاراجان المهنية يورونيوز

وقت القرار: من سيتوج الفائز؟

وصلت النهائيات. قادة الفرق الثلاثة الشباب على وشك الظهور لأول مرة في مهرجان سالزبورغ خلال حفل توزيع الجوائز في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ألكسندر ميرافيجليا كريفيلي، وهو أحد أعضاء لجنة التحكيم: "بالنسبة لنا جميعًا في لجنة التحكيم، أعتقد أنه من المهم جدًا أن يكون لديك انطباع بأن الأمر يتعلق بالموسيقى وليس يتعلق بإثارة إعجاب الجمهور أو حتى الأسوأ من ذلك هيئة التحكيم، بل يتعلق بصنع الموسيقى".

وأوضح زميله عضو لجنة التحكيم، بريان ماكماستر، "أنت تبحث عن أشياء واضحة، من الواضح أنها تقنية، ومن الواضح أنها موسيقية، وشخصية وجاذبية".

اللحظة التي كنا ننتظرها جميعًا قد أتت أخيرًا. مانفريد هونيك، رئيس لجنة التحكيم، يعلن الفائز هذا العام أمام الجمهور المنتظر.

"لقد قررنا أن الفائز بجائزة Karajan Young Conductor هو هانكيول يون!"

الفائز بجائزة هربرت فون كاراجان لقادة الاوركسترا الشباب يورونيوز

لقد انتهت أشهر من التحضير المكثف. كانت المشاركة في جائزة هربرت فون كاراجان لقادة الأوركسترا الشباب تجربة فريدة بالنسبة لهم جميعًا.

وقال الفائز هانكيول يون: "إنه لشرف لا يصدق أن أتيحت لي مثل هذه الفرصة على الإطلاق لمشاركة نفس المسرح مع قائدي الأوركسترا الشباب الآخرين توبياس وفيتالي".

قال توبياس: "لقد استمتعت بقدر لا يصدق من المرح".

واختتم فيتالي حديثه قائلاً: "لقد واجهت الكثير من الموسيقى خلال الحفل. لقد ألهمتني كثيرًا".