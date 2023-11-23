مهرجان سالزبورغ : منافسة فريدة لتتويج أفضل قائد موسيقي

في هذه الحلقة من ميوزيكا، نلتقي بقادة الأوركسترا الشباب الموهوبين الذين يأملون في الوصول إلى أعظم فرق الأوركسترا، حيث يتنافسون على جائزة هربرت فون كاراجان لقادة الأوركسترا الشباب في سالزبورغ.

إنهم من بين المواهب الشابة الأكثر إثارة في جيلهم ولديهم فرصة العمر. تمت دعوة مجموعة من قادة الفرق الموسيقية الشباب إلى جائزة هربرت فون كاراجان Herbert von Karajan لقادة الفرق الموسيقية الشباب. في هذه الحلقة من "ميوزيكا" (Musica)، نكتشف ما الذي يلهمهم، وما هي طموحاتهم وكيف يستعدون لهذه المنافسة الفريدة.

بدأ قائد الأوركسترا النمساوي الشاب توبياس ووجيرر (Tobias Wögerer) في الأصل العزف على آلة التشيلو، لكنه اكتشف شغفه بالقيادة خلال فترة وجوده في المدرسة الثانوية. في ذلك الوقت بدأ بقيادة جوقة المدرسة والأوركسترا.

وقال توبياس لـ Musica: "إنّ قيادة الفرقة هي وظيفة أحلامي لأنها مهنة من ناحية وهواية من ناحية أخرى". "إنه شيء يبقى معك طوال حياتك. أنت لا تنتهي أبدًا. أنت تتعلم دائمًا، وتتعلم المزيد دائمًا."

"لقد حاولت فقط خلق الفرص لنفسي في البداية، حيث يمكنني تجربة الأشياء عليك أن تجد عددًا قليلاً من الأشخاص المجانين في البداية الذين يقولون "حسنًا، سأدعك تجرب ذلك. و ثم يمكنك الغوص في الأمر. القيادة هي شيء تتعلمه، إنها مثل الآلة تمامًا. أنت بحاجة إلى الأداة لمزيد من التطوير. في القيادة، الآلة هي في الواقع الأوركسترا.

توبياس فوجرر، مرشح لجائزة هربرت فون كاراجان لقادة الموصلات الشباب يورونيوز

تعتبر "سالزبورغ" (Salzburg) نقطة جذب لأعظم الفنانين في العالم، ويستضيف مهرجان سالزبورغ مسابقة فريدة من نوعها: جائزة هربرت فون كاراجان لقادة الموصلات الشباب المرموقة. تمت دعوة توبياس مع سبعة مرشحين آخرين إلى الدور نصف النهائي.

وقالت المرشحة "آنا هاندلر" (Anna Handler): "لقد حلمت بالمشاركة هنا لفترة طويلة جدًا. منذ أن تلقيت الدعوة، حاولت كل شيء للاستعداد بأفضل طريقة ممكنة."

كشف "هانكيول يون" (Hankyeol Yoon): "إذا نظمه مهرجان سالزبورغ، فما الذي يمكن أن يكون أفضل؟ كنت أرغب دائمًا في المشاركة ولكني شعرت دائمًا أنني ربما لا أزال غير مستعد لذلك".

تم اختيار توبياس وآنا وهانكيول من بين أكثر من 300 موهبة شابة من جميع أنحاء العالم. تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عامًا، والفوز بهذه الجائزة يعني فتح الأبواب أمام أعظم فرق الأوركسترا. حتى أن بعض قادة الفرق الموسيقية يتمتعون بوضع نجم الروك.

هانكيول يون، مرشح لجائزة هربرت فون كاراجان لقادة الموصلات الشباب يورونيوز

هم نوع مختلف. هناك سحر خاص بهم. ولكن ماذا يفعل القائد الموسيقي في الواقع؟ كيف يمكن أن يجعل الكثير من الموسيقيين يحذون حذوه؟

وقال "فيتالي ألكسينوك" (Vitali Alekseenok)، المرشح لجائزة قائد الأوركسترا الشابة، هربرت فون كاراجان: "أعتقد أن أهم شيء يفعله قائد الأوركسترا هو أنه يتنفس". "لجعل الأمر أكثر وضوحًا، في بعض الأحيان لا نملك أيدينا فحسب، بل أيضًا عصانا، التي تلفت انتباه الموسيقيين وأحيانًا الجمهور أيضًا."

وتابع: "يمكن لليد اليسرى بعد ذلك أن تظهر بشكل أفضل كيف سيكون الأمر أو ما سيحدث بعد ذلك. يقوم قائد الأوركسترا بتوصيل كل ذلك من خلال لغة جسده، مع قلبه، مع عقله وأذنه."

فيتالي ألكسينوك، مرشح لجائزة هربرت فون كاراجان لقادة الموصلات الشباب يورونيوز

وبالعودة إلى المسابقة، يتم اختبار موهبتهم بحضور لجنة التحكيم. إنهم بحاجة إلى الغوص مباشرة دون رؤية الموسيقيين مسبقًا. من كلاسيكيات موزارت وبيتهوفن وشوبرت إلى موسيقى شوينبرج الحديثة.

قال المرشح "هاري أوج" (Harry Ogg): "ما زلت ممتلئًا تمامًا بالأدرينالين. دافئ للغاية، لكن سعيد. لقد بذلت الكثير من العمل والتفكير والأعصاب وكل شيء. الأمر أشبه بمحاولة القفز من برج إيفل والهبوط في مكان محدد على الأرض في مكان ما."

وأوضحت المرشحة "إيرين ديلجادو خيمينيز" (Irene Delgado-Jiménez) : "بحلول الوقت الذي أصل فيه إلى منصة التتويج، لا يوجد شيء آخر موجود. أحاول التحكم في تنفسي ووضع نفسي في مكاني. إذا فكرت فيما تفكر فيه هيئة التحكيم، أتوقف عن أن أكون أنا وأفقد الأفكار التي أودّ تقديمها.".

يعانون من التوتر والقلق. لديهم بضع دقائق فقط لعرض رؤيتهم وإقناع هيئة المحلفين.

ويقول توبياس ووجيرر: "تواجه دائمًا ضغطًا زمنيًا حتى لو كان لديك بروفة مدتها ثلاث ساعات". "إنها إلى حد كبير مسألة شعور، شعور عفوي. بالطبع، أنت تستعد قدر الإمكان، مع جميع أنواع الأفكار حول كيفية صياغة شيء ما، وكيفية التحدث إلى الأوركسترا. ولكن في النهاية، لا يمكنك إلا أن تقرر ذلك بشكل عفوي على الفور في تلك اللحظة."

تمثال هربرت فون كاراجان يورونيوز

بالنسبة للموسيقيين، يعد العمل مع المواهب الشابة تحديًا مثيرًا للاهتمام أيضًا.

وقالت "ساشا كالين" (Sasha Calin)، عازفة المزمار في أوركسترا موزارتيوم: "نعرف على الفور ما إذا كان قائد الفرقة الموسيقية موهوبًا من خلال مدى وضوحه، ومدى قدرته على إظهاره بهذه الإيقاعات البسيطة. الجانب الفني أصعب بكثير في وصفه والحكم عليه، كما أنه ذاتي للغاية. فهل يمكنهم أن يوضحوا لنا من خلال إيقاعهم كيفية عزف عبارة؟ ما هي المشاعر التي يريدون أن يحاكوها؟"

وأضافت ساشا: "بالطبع، من المهم جدًا أيضًا في مرحلة التدريب كيف يأخذوننا خلال المقطوعة".

تعتبر الأيقونة التي يزين اسمها الجائزة واحدة من أكثر قادة الفرق الموسيقية تأثيراً في القرن العشرين. بعد موزارت، يعد هربرت فون كاراجان أهم أبناء سالزبورغ.

وقال "مانفريد هونيك" (Manfred Honeck)، رئيس لجنة التحكيم: "كان هربرت فون كاراجان صاحب رؤية. كان يُطلق عليه لقب "المدير الموسيقي الرئيسي لأوروبا"، حيث قاد فرق الأوركسترا الأكثر تميزًا مثل أوركسترا "فيينا الفيلهارمونية" (Vienna Philharmonic) وكان أيضًا شخصية أساسية في مهرجان سالزبورغ.

"لقد كان يحفظ العلامات الموسيقية عن ظهر قلب، وكان يؤدي دائمًا بدون أي تسجيل مسبق. كان لديه أذن موسيقية. والشيء الآخر هو أنه كان دائمًا متقدمًا على العصر".

وقال "ماركوس هينترهاوسر" (Markus Hinterhäuser)، المدير الفني لمهرجان سالزبورغ: "لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية كاراجان بالنسبة للمهرجان. لقد كان نقطة المغناطيس". "أعتقد أن جائزة قادة الفرق الموسيقية الشباب كانت ستعزز روحه إلى حد كبير. لقد كان كاراجان ذكيًا وكريمًا بما يكفي ليدرك أنه يتعين عليك تشجيع الأجيال القادمة.

ووصولاً إلى النتائج، كشف مانفريد هونيك أنّه "تم جمع ثمانية مرشحين هنا. ولكن تم اختيار ثلاثة مرشحين. أسمائهم هم فيتالي ألكسينوك، وتوبياس فوجيرير، وهانكيول يون".

ثلاثة أشهر من التحضير المكثف تنتظر توبياس والآخرين.

وقال توبياس ووجيرر لـ Musica: "أنا فقط أحاول أن أبذل قصارى جهدي. لكن من المذهل أن تكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى".