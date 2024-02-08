ما هي اللغة التي أزاحت الفرنسية عن عرش اللغات الأكثر "رومانسية" في العالم؟

بقلم: يورونيوز

وفقاً لمنصة تعلم اللغة "بابل"، لم تعد الفرنسية اللهجة الأكثر "جاذبية" في العالم.. لكن ما هي اللغة التي أزاحتها عن عرشها؟

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لا شك أن هذه النتيجة ستكون بمثابة خيبة أمل للكثيرين، خاصة وأن "بابل" (Babbel)، وهو تطبيق لتعلم اللغة ومنصة للتعليم الإلكتروني، كان قد استطلع آراء أكثر من 15 ألف شخص في عام 2017، اختاروا اللغة الفرنسية على أنها "اللهجة الأكثر جاذبية".

ما هي اللغة التي أزاحت الفرنسية عن عرشها؟

طُلب من 6000 شخص من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة، تقييم اللغات التي يُنظر إليها على أنها "الأكثر إثارة" و"الأكثر رومانسية" و"الأكثر عاطفية".

وذكرت النتائج أن معظم الأشخاص المشاركين في الاستطلاع، ينظرون إلى اللغة الإيطالية على أنها "الأكثر إثارة" و"الأكثر رومانسية".

وأوضح نويل وولف، مدرس لغة في "بابل"، وهو تطبيق لتعلم اللغة ومنصة للتعليم الإلكتروني، لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن "هناك بعض الخصائص الإيطالية التي قد تساهم في جاذبيتها".

وأضاف وولف: "أن ارتفاع طبقة الصوت وهبوطها في اللغة الإيطالية المنطوقة يمكن أن يخلق جودة موسيقية يجدها بعض الأشخاص مغرية وجذابة. وأن بعض السمات الصوتية، مثل تدحرج أصوات حرف الراء "R"، يمكن أن تكون مميزة باللغة الإيطالية، والتي بالنسبة للكثيرين تعتبر "ساحرة" أو جذابة.

وحصلت الألمانية على المركز الأول للغة "الأكثر مباشرة"، بينما وُجد أن الإنجليزية البريطانية هي "الأكثر تهذيباً" .

وفقاً للاستطلاع، أفاد أكثر من 70% من البريطانيين المشاركين، أنه إذا كان لشريك حياتهم، لغة أصلية مختلفة، سيساعد تعلمها على تعزيز علاقتهما العاطفية.

وكان عالم اللغويات باتي أدانك، أستاذ إدراك الكلام والإنتاج في جامعة كوليدج لندن، في عام 2017، قد أشار إلى أن "المتحدثين باللغة الإنكليزية ينجذبون إلى لحن لغة مثل الفرنسية أو الإيطالية".