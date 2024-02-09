قاد أشهر الفرق في العالم.. وفاة قائد الأوركسترا الياباني الشهير سيجي أوزاوا

بقلم: يورونيوز

توفي قائد الأوركسترا الياباني الشهير سيجي أوزاوا عن عمر يناهز الـ88 عامًا، بسبب قصور في القلب في منزله في طوكيو، حسبما ذكر مكتبه يوم الجمعة.

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وقال مكتبه إن جنازته لم يحضرها سوى أقاربه المقربين حيث كانت عائلته ترغب في وداع هادئ.

وقاد المايسترو الياباني الشهير أوركسترا بوسطن السيمفونية من عام 1973 إلى عام 2002، وهي فترة أطول من أي قائد آخر في تاريخ الأوركسترا الممتد على مدار 128 عامًا. ومن عام 2002 إلى عام 2010، كان مدير الموسيقى في دار الأوبرا في فيينا.

قائد الأوركسترا الياباني الشهير سيجي أوزاوا Shizuo Kambayashi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

وعندما قاد أوزاوا أوركسترا بوسطن في عام 2006 للمرة الأولى منذ رحيله قبل أربع سنوات، استقبل استقبال الأبطال بحفاوة بالغة دامت ست دقائق تقريباً.

وكان أوزاوا أيضًا المدير الفني ومؤسس مهرجان سايتو كينين، وهو مهرجان الموسيقى والأوبرا الياباني.