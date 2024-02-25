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شاهد: غزة الحاضرة.. فنانون يعلنون تضامنهم مع الفلسطينيين خلال توزيع جوائز مهرجان برلين السينمائي

المخرجة الفرنسية من أصل أفريقي ماتي ديوب
المخرجة الفرنسية من أصل أفريقي ماتي ديوب Copyright Nadja Wohlleben/NADJA WOHLLEBEN
بقلم:  يورونيوز
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لم يخلُ مهرجان برلين السينمائي في ألمانيا من رسائل الدعم للفلسطينيين، تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وأعلنت المخرجة الفرنسية من أصول سنغالية ماتي ديوب عن مساندتها للشعب الفلسطيني، ودعمها الكامل لأهل غزة ضد الحرب الإسرائيلية.

وجاء الإعلان خلال تسلمها جائزة الدب الذهبي وهي أرفع جوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي بألمانيا، ودعت المخرجة البرازيلية جوليونا روخاس الفائزة بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "المدينة البلد" بقسم "لقاءات" إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك فعل بن راسل والمخرج المشارك غيوم كايلو، الحائزان بفيلمهما "العمل المباشر" على جائزة أفضل فيلم في القسم نفسه.

وقال راسل على مسرح المهرجان "نحن ضد الإبادة الجماعية".

ومنحت لجنة التحكيم الدولية جائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي "لا أرض أخرى" الذي أخرجه مجموعة من صانعي الأفلام الفلسطينيين، ويلقي الضوء على محاولات طرد الفلسطينيين من إحدى القرى في الضفة الغربية المحتلة.

وصعد اثنان من مخرجي الفيلم إلى المسرح، ووجها دعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة و"وقف احتلال إسرائيل للضفة الغربية"، وأشارا إلى ضرورة أن تتوقف ألمانيا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة.

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