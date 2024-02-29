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فيديو: اكتشاف مدهش ومهم في تركيا.... لوح طيني قديم بكتابة مسمارية يعود للإمبراطورية الحيثية

صورة مأخوذة من مقطع فيديو للوح الطيني المكتشف
صورة مأخوذة من مقطع فيديو للوح الطيني المكتشف Copyright JPNHK
بقلم:  يورونيوز
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اكتشف فريق من علماء الآثار اليابانيين لوحًا طينيًا سليمًا بشكل شبه كامل، يُعتقد أنه يعود إلى عصر الإمبراطورية الحثية، التي ازدهرت قبل أكثر من 3000 عام.

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يعمل الفريق في تركيا منذ 15 عامًا، ويرأسه ماتسومورا كيميوشي من المعهد الياباني لآثار الأناضول التابع إلى ثقافة الشرق الأوسط في اليابان.

واكتشف فريق العلماء الياباني اللوح في أطلال بوكلوقلعة بوسط تركيا.

عُثر على اللوح الطيني في مايو/ أيار من العام الماضي، وهو بحجم كف اليد ومحفور عليه 70 سطرًا من الحروف المسمارية.

ويرجح أن تاريخ اللوح يعود إلى 3300 عام، نقشت عليه بالإضافة إلى اللغة الحيثية لغة تعرف بالحورية كانت تستخدم في الطقوس الدينية.

ويشير الاكتشاف الأخير إلى أن بوكلوقلعة كانت مدينة مهمة لها علاقات بالعائلة المالكة الحيثية.

وقال ماتسومورا إنه إذا كانت بوكلوقلعة مدينة رئيسية، فيمكن للفريق أن يتوقع المزيد من الاكتشافات التي من شأنها تسليط الضوء على تاريخ الإمبراطورية المجهول.

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