تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بجوائز أوسكار 2024: "أوبنهايمر" ينال نصيب الأسد ومفاجأة أفضل ممثلة

بقلم: يورونيوز

حصد فيلم "أوبنهايمر" سبع جوائز من بينها جائزة أفضل فيلم 2024، كما حصل كيليان ميرفي والمخرج كريستوفر نولان على جائزتي أفضل ممثل وأفضل مخرج عن الفيلم نفسه.

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شهدت النسخة الـ 96 من حفل جوائز الأوسكار في مسرح دولبي، بلوس أنجلوس الأمريكية، الكثير من الأحداث والمفاجآت، ليتوج عدد كبير من النجوم الجدد بالجائزة الأفضل والأقوى لصناع السينما.

حصد فيلم "أوبنهايمر" سبع جوائز وذلك بفوزه بجائزة أفضل فيلم 2024، كما حصل كيليان ميرفي والمخرج كريستوفر نولان على جائزتي أفضل ممثل وأفضل مخرج عن الفيلم نفسه. وجاءت قائمة الفائزين كما يلي:

جائزة أفضل فيلم:

فاز فيلم "أوبنهايمر" بجائزة أوسكار أحسن فيلم، ويروي سيرة عالم الفيزياء النظرية ومخترع القنبلة الذرية روبرت أوبنهايمر، الذي كان محوريًا في تطوير أول أسلحة نووية كجزء من مشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية.

كريستوفر نولان الحائز على جائزتي أفضل مخرج وأفضل فيلم عن "أوبنهايمر" من اليسار، وإيما توماس الحائزة على جائزة أفضل فيلم عن "أوبنهايمر" John Locher/John Locher/Invision/AP

جائزة أفضل مخرج:

كانت من نصيب المخرج العبقري كريستوفر نولان، عن تحفته "أوبنهايمر" حيث نجح في حياكة خيوط "والد القنبلة النووية"، الذي يجسد دوره النجم كيليان مورفي.

جائزة أفضل ممثل رئيسي:

كانت من نصيب النجم العالمي كيليان مورفي عن دوره في فيلم أوبنهايمر حيث جسّد ميرفي دور "روبرت أوبنهايمر"، الذي أشرف على صنع وتنفيذ أول قنبلة ذرية أمريكية.

كيليان مورفي Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

جائزة أفضل ممثلة رئيسية:

فازت الممثلة الأمريكية إيما ستون بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم "كائنات مسكينة"، وذلك بفضل أدائها اللافت في الفيلم الذي قدّم قصة تشبه شخصية "فرانكشتاين" ولكن بمحاكاة أنثوية. وجسدت ستون شخصية امرأة منتحرة أعاد إحياءها عالم بعد أن زرع لها دماغ طفل.

إيما ستون وديف ماكاري Evan Agostini/Invision

جائزة أفضل ممثل مساعد

النجم العالمي روبرت داوني جونيور عن دوره في فيلم أوبنهايمر، والذي جسّد فيه دور رجل بيروقراطي شرير وسيء، يسعى دون هوادة إلى القضاء على روبرت أوبنهايمر.

روبرت داوني جونيور Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

جائزة أفضل ممثلة مساعدة

افتكت دافين جوي راندولف أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "الباقون". وسبق للممثلة وأن فازت بجوائز كثيرة مثل "غولدن غلوب" و"كريتيكس تشويس أووردز" و"بافتا".

دافين جوي راندولف Evan Agostini/Invision

جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة

فيلم "الصبي ومالك الحزين" للمخرج الياباني هاياو ميازاكي. هذا العمل هو الفيلم الروائي الثاني عشر لميازاكي. وتدور أحداثه خلال الحرب في اليابان. تتوفى والدة الصبي ماهيتو في قصف جوي أمريكي وعند رحلة بحثه عن زوجة أبيه المفقودة، يرشده طائر مالك الحزين إلى عالم غامض.

هاياو ميازاكي Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

فاز بها فيلم "انتهت الحرب"، للمخرج ديف مولينز، والمستوحى من موسيقى" نجم البيتلز الراحل جون لينون والفنانة يوكو أونو البالغة من العمر 91 عاما.

ديف مولينز، اليسار، وبراد بوكر، أقصى اليمين AP Photo

جائزة أفضل سيناريو أصلي

فاز بها فيلم "تشريح السقوط" للمؤلفة والمخرجة الفرنسية جوستين تريت، والذي يروي قصة زواج بين فنانين ينتهي بسقوط الزوج من النافذة في ظروف غامضة، وتواجه الزوجة اتهامات بالقتل.

جوستين تريت وآرثر هراري Evan Agostini/Invision

جائزة أفضل سيناريو مقتبس

وكانت من نصيب فيلم "خيال أميركي" للكاتب كورد جيفرسون وهو مقتبس من كتاب "ايراسور" لبيرسيفال إيفريت، ويدور الفيلم حول الضغوط التي يواجهها الفنانون السود في هوليود وفي مجال النشر.

جائزة أفضل مكياج وشعر

وكانت من نصيب فيلم "كائنات مسكينة" حيث نجح المشرفون على الماكياج وتصفيف الشعر في تحويل الممثلة الأميركية إيما ستون إلى طفلة في جسد سيدة وعالم ذكوري.

جائزة أفضل تصميم للملابس

كانت من نصيب فيلم "كائنات مسكينة" الذي حاز على إعجاب النقاد من الناحية الفنّية والذي وصفوه بالفيلم الغريب والجريء والثري والمفتوح على النقاش وتقليب الأسئلة.

هولي وادينغتون على اليسار، الحائزة على جائزة أفضل تصميم أزياء وشونا هيث، الحائزة على جائزة أفضل تصميم إنتاج لفيلم "كائنات مسكينة" AP Photo

جائزة أفضل تصميم إنتاج

فيلم "كائنات مسكينة"، المأخوذ من رواية بنفس العنوان للكاتب الاسكتلندي غراي ألازدير وهو قصة اكتشاف وانتقام، سردية نسوية رائعة عن النضوج، فيلم طريق وكوميديا غريبة مطعّمة بعناصر خرافية.

جائزة أفضل فيلم أجنبي

كانت من نصيب "منطقة الإهتمام" للمخرج البريطاني جوناثان غلايزر ويروي أطماع المزارعين والمدنيين الذين كانوا يأملون من الاستفادة من غزو ألمانيا لأراضي أوروبا الشرقية. وحذر غلايزر من عواقب التجرد من الإنسانية.

جائزة أفضل مؤثرات بصرية

كانت من نصيب فيلم "غودزيلا ناقص واحد"، للمخرج تاكاشي يامازاكي، الذي اعتمد على فيلم "حرب النجوم" كمصدر إلهام لعمله الذي حاز على إعجاب النقاد.

تاكاشي يامازاكي Jordan Strauss/Invision/AP

جائزة أفضل مونتاج

وعادت إلى فيلم "أوبنهايمر" حيث كان الصراع بين الخير والشر من جهة والبحث العلمي والأخلاق من جهة أخرى واضحا في الفيلم.

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جائزة أفضل فيلم وثائقي

وكانت من نصيب فيلم "20 يوما في ماريوبول"، وهو فيلم أوكراني للمخرج مستيسلاف تشيرنوف الذي كان في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا خلال بداية الغزو الروسي لأوكرانيا حيث صوّر الدمار الذي تعرضت له المدينة مع تقدم القوات الروسية.

جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير

وعادت إلى فيلم"آخر ورشة تصليح"، للمخرجين بن براودفوت وكريس باورز، الذي يروي تعلم الموسيقى في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وهي من المدن القليلة في الولايات المتحدة التي توفر آلات موسيقية بشكل مجاني للأطفال حيث نلاحظ أبطال الفيلم وهو يسعون للحفاظ على الآلات الموسيقية.

فرحة المتوجين Jordan Strauss/Invision/AP

جائزة أفضل تصوير سينمائي

وكانت من نصيب فيلم "أوبنهايمر"، وهو الفيلم الذي سجّل أكبر عدد من ترشيحات الأوسكار لهذه السنة والتي وصل عددها إلى 13 ترشيحا.

جائزة أفضل فيلم قصير

فاز فيلم المخرج والمؤلف ويس أندرسون بجائزة أفضل فيلم قصير عن فيلمه "القصة الرائعة لهنري شوغر" ويدور العمل حول مجموعة من القصص المختلفة، من ضمنها قصة رجل غريب يُدعى هنري شوغر، يمتلك القدرة على التنبؤ بالمستقبل بمساعدة كتاب قام بسرقته. تُعد هذه المرة الأولى لمخرج سينما الألوان ويس أندرسون التي يفوز بها بالجائزة في مسيرته بكافة الفئات.

جائزة أفضل صوت

وقد كانت من نصيب فيلم "منطقة الاهتمام"، والذي يروي قصة مرعبة للحياة اليومية بالقرب من معسكر اعتقال أوشفيتز، خلال الحرب العالمية الثانية.

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جائزة أفضل موسيقى تصويرية

وكانت من نصيب فيلم "أوبنهايمر"، الذي أجمع النقاد على أن عدم فوزه بجوائز سيكون "مفاجأة لم يسبق لها مثيل" في تاريخ جوائز الأوسكار.