خبر غير سار لعشاق السهر والآيس كريم: مشروع قانون جديد في ميلانو سينغص عليكم حياتكم!

في محاولة لمعالجة وابل من شكاوى المواطنين بسبب الضوضاء، تستعد بلدية مدينة ميلانو الإيطالية لحظر بيع الآيس كريم والوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل. لكن هذه ليست أول مرة تعلن فيها المدينة الحرب على المتعة الليلية بالآيس كريم.

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طرحت مدينة ميلانو الإيطالية مشروع قانون جديد لحظر الآيس كريم بعد منتصف الليل، في محاولة لحماية "راحة البال والصحة" لدى سكان المدينة.

وقدمت الحكومة المحلية في المدينة الواقعة شمال إيطاليا مسودة أولية للقانون. وإذا تم إقرار القانون الجديد، فقد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل وسيستمر العمل به حتى شهر تشرين الثاني / نوفمبر. ومن المتوقع ألا يكون البائعون المحليون وأصحاب البقالات راضين عن هذا القانون الجديد، نظرًا لأنهم اعتادوا على بيع الآيس كريم في وقت متأخر من الليل، ويرون فيه جزءًا من الثقافة الإيطالية.

سيحظر القانون المقترح بيع جميع الأطعمة الجاهزة، بما في ذلك البيتزا والمشروبات، بعد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل في أيام الأسبوع و 1.30 فجرًا في عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية. ويأتي ذلك في محاولة للحد من وجود مجموعات من الناس الذي يثيرون الضوضاء في شوارع المدينة ويقضّون مضاجع السكان المحليين الذين يريدون النوم.

ومن المخطط أن يسري الحظر في 12 منطقة ميلانو ومن بينها ومناطق الحياة الليلية الشهيرة في أركو ديلا باتشه ونافيلي.

في الشهر الماضي، صرح رئيس البلدية جوزيبه سالا أن "شريحة كبيرة من السكان تشكو من الضوضاء المفرطة".

وأضاف سالا: "بدوري يجب أن أستمع إلى جميع المواطنين، بما في ذلك أولئك الذين يتعين عليهم العمل وأولئك الذين لديهم مصالح تجارية."

وكتب ماركو غرانيلي، نائب رئيس البلدية المسؤول عن الأمن، على حسابه في موقع فيسبوك: "نسعى إلى تحقيق توازن بين التواصل الاجتماعي والترفيه، والسلام والصحة للسكان والنشاط الاقتصادي الحر للتجار ورجال الأعمال".

هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها المدينة الإيطالية حظر الآيس كريم في وقت متأخر من الليل.

في عام 2013، فشل المجلس البلدي في ميلانو، آنذاك برئاسة جوليانو بيسابيا - في محاولة لإخراج عشاق الآيس كريم والسهر في وقت متأخر من الليل من الشوارع. لكن الإجراءات المقترحة آنذاك قوبلت برد فعل واسع وحاسم على الصعيد الشعبي.

أما بالنسبة للمقترح الجديد، فأمام المواطنين الآن مهلة حتى أوائل أيار /مايو للاستئناف واقتراح تغييرات على القانون المقترح.