"لا توجد أدلة كافية".. المدعون الإسبان يوصون بايقاف التحقيق المتعلق بالاحتيال الضريبي لشاكيرا

بقلم: يورونيوز

أوصى الادعاء العام الإسباني، الأربعاء، قاضي التحقيق بإيقاف التحقيق في قضية أخرى مزعومة تتعلق بالتهرب الضريبي لنجمة البوب الكولومبية شاكيرا.

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وتخضع المغنية الكولومبية للتحقيق بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 6.7 مليون يورو (7.2 مليون دولار) على دخلها عام 2018 عبر شركة خارجية، بينما أكدتشاكيرا براءتها وعدم ارتكاب أي مخالفات.

والآن، يقول المدعون العامون، الذين قدموا هذه الاتهامات في البداية، إنه "لا توجد أدلة كافية" على وجود جريمة مالية محتملة.

وسيبقى الأمر متروكاً لقاضي التحقيق ليقرر ما إذا كان سيستمر في التحقيق بهذه القضية أو رفضها.

وفي قضية منفصلة، كانت شاكيرا قد أبرمت اتفاقاً في تشرين الثاني/نوفمبر مع ممثلي الادعاء، اعترفت بموجبه بأنها فشلت في دفع ضرائب للحكومة الإسبانية بقيمة 14.5 مليون يورو (حوالي 15.6 مليون دولار) بين عامي 2012 و2014.

وتقيم شاكيرا حالياً في ميامي بعد أن غادرت إسبانيا إثر انفصالها عن لاعب كرة القدم السابق في نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه.