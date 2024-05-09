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مباشر. حرب غزة| قصف متواصل وبايدن يحذر: "لن نقدم أسلحة جديدة لإسرائيل إذا قررتْ اجتياح مناطق سكنية في رفح"

جنود إسرائيليون فوق مركبة عسكرية مدرعة في منطقة تجمع بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، 8 مايو/أيار 2024.
جنود إسرائيليون فوق مركبة عسكرية مدرعة في منطقة تجمع بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، 8 مايو/أيار 2024. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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واصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ216 من الحرب على غزة القصف المكثف لمناطق متفرقة من القطاع، بالأخص في رفح وخان يونس ومناطق في شرقي مدنية غزة.

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وحسب وسائل إعلام فلسطينية، يواصل الجيش الإسرائيلي القصف الجوي والمدفعي على رفح لليم الثالث على التوالي، مسيطرًا على معبريْ رفح وكرم أبو سالم، اللذيْن لا زالا مغلقين أمام المسافرين والمساعدات الإنسانية.

وبينما لم يصدر بعد أي جديد عن مفاوضات الهدنة المنعقدة في القاهرة، اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إسرائيل بأنها "غير جادة بالتوصل لاتفاق"، وأنها "تستخدم المفاوضات غطاءً لاجتياح رفح واحتلال المعبر." وأضاف الرشق في تصريحات إعلامية أن "نتنياهو يحاول اختلاق الذرائع للتهرب من المفاوضات، ويُلقي باللوم على حماس وعلى الوسطاء."

وفي تطور لافت للنظر، حذّر الرئيس الأمريكي من أن بلاده لن تقدم أسلحة لحليفتها إسرائيل، إذا قرر الجيش الإسرائيلي اجتياح مناطق سكنية في رفح. لكنه أكد أن إسرائيل "لم تتجاوز الخط الأحمر" بعد.

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