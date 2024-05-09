فيديو: الآلاف يتظاهرون دعماً للفلسطينيين في مالمو قبل مشاركة المغنية الإسرائيلية بمسابقة يوروفيجن

بقلم: يورونيوز

خرج الآلاف من الداعمين للفلسطينيين في مظاهرات مناهضة لإسرائيل في مدينة مالمو السويدية والتي تحتضن فعاليات مسابقة يوروفيجن الغنائية.

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وتأتي المظاهرة المناهضة لإسرائيل قبل ساعات من مشاركة المغنية الإسرائيلية إيدن غولان في نصف نهائي مسابقة يوروفيجن.

ويعترض المتظاهرون على مشاركة إسرائيل بالمسابقة الأوروبية هذا العام في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

وطالب بعضهم بـ"عدم استغلال المسابقة الغنائية لغسل جرائم إسرائيل" في الحرب.

وشاركت الناشطة البيئية والسياسية السويدية غريتا تونبرغ في مظاهرات الخميس.

غريتا تونبرغ في المظاهرة Johan Nilsson/TT/TT

وفي فبراير - شباط الماضي، طالب العشرات من أعضاء البرلمان الأوروبي اتحاد البث الأوروبي بحظر مشاركة إسرائيل في المسابقة على غرار منع المشاركة الروسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

الآلاف في مدينة مالمو في السويد يخرجون دعما لغزة عشية نهائي مسابقة يوروفيجن AP Photo/Martin Meissner

وحظر منظمو المسابقة على المشاركين رفع الأعلام الفلسطينية إلا أن هذا لم يمنع المغني السويدي الفلسطيني الأصل إريك سعادة من ارتداء الكوفية الفلسطينية أثناء مشاركته بالمسابقة وهو ما أعربت هيئة البث الأوروبي عن "خيبة أملها" تجاهه.

ومن المقرر أن تنتهي مسابقة يوروفيجن، التي يشارك في الجمهور بالتصويت لاختيار الفائزين، يوم السبت المقبل.