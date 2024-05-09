Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

فيديو: الآلاف يتظاهرون دعماً للفلسطينيين في مالمو قبل مشاركة المغنية الإسرائيلية بمسابقة يوروفيجن

جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة Copyright Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

خرج الآلاف من الداعمين للفلسطينيين في مظاهرات مناهضة لإسرائيل في مدينة مالمو السويدية والتي تحتضن فعاليات مسابقة يوروفيجن الغنائية.

اعلان

وتأتي المظاهرة المناهضة لإسرائيل قبل ساعات من مشاركة المغنية الإسرائيلية إيدن غولان في نصف نهائي مسابقة يوروفيجن.

ويعترض المتظاهرون على مشاركة إسرائيل بالمسابقة الأوروبية هذا العام في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

وطالب بعضهم بـ"عدم استغلال المسابقة الغنائية لغسل جرائم إسرائيل" في الحرب.

وشاركت الناشطة البيئية والسياسية السويدية غريتا تونبرغ في مظاهرات الخميس.

غريتا تونبرغ في المظاهرة
غريتا تونبرغ في المظاهرةJohan Nilsson/TT/TT

وفي فبراير - شباط الماضي، طالب العشرات من أعضاء البرلمان الأوروبي اتحاد البث الأوروبي بحظر مشاركة إسرائيل في المسابقة على غرار منع المشاركة الروسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

الآلاف في مدينة مالمو في السويد يخرجون دعما لغزة عشية نهائي مسابقة يوروفيجن
الآلاف في مدينة مالمو في السويد يخرجون دعما لغزة عشية نهائي مسابقة يوروفيجنAP Photo/Martin Meissner

وحظر منظمو المسابقة على المشاركين رفع الأعلام الفلسطينية إلا أن هذا لم يمنع المغني السويدي الفلسطيني الأصل إريك سعادة من ارتداء الكوفية الفلسطينية أثناء مشاركته بالمسابقة وهو ما أعربت هيئة البث الأوروبي عن "خيبة أملها" تجاهه.

ومن المقرر أن تنتهي مسابقة يوروفيجن، التي يشارك في الجمهور بالتصويت لاختيار الفائزين، يوم السبت المقبل.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إكسير الحياة وطارد الأمراض.. هذا ما تفعله ملعقة واحدة من زيت الزيتون لصحتك

ترامب: انحياز بايدن إلى حماس يقود العالم مباشرة إلى حرب عالمية ثالثة

مقتل 8 أشخاص بينهم 4 أطفال إثر غارة إسرائيلية على مبنى سكني في رفح

مسابقة يوروفيجن للأغاني السويد إسرائيل موسيقى فلسطين