بسبب حربها الدامية على غزة.. تلفزيون بلجيكا يقطع بث مسابقة يوروفيجن لعرض رسالة مناهضة لإسرائيل

بقلم: يورونيوز

قطعت قناة "في آر تي" الحكومية البلجيكية البث المباشر لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" المقامة في السويد لبث رسالة مناهضة للـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

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وتتزايد المظاهرات ضد السماح بمشاركة المغنية الإسرائيلية إيدين غولان في المسابقة وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقطعت القناة البث خلال فعاليات نصف نهائي المسابقة الغنائية التي شهدت مشاركة غولان في مدينة مالمو.

وقالت الرسالة باللغة الفلمنكية: "هذا عمل نقابي. نحن ندين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة إسرائيل. علاوة على ذلك، فإن دولة إسرائيل تدمر حرية الصحافة. ولذلك، فإننا نوقف البث للحظات".

واختتمت الرسالة بوسمي "وقف إطلاق النار الآن" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

Trade unions public television Belgium interrupt #Eurovision2024#stopgenocide



"This is a trade union action. We condemn human rights violations by the state of Israel. Moreover, the state of Israel destroys press freedom. That is why we are now interrupting the broadcast." pic.twitter.com/Y7Ju3Ss7It — Peter Mertens MP (@peter_mertens) May 10, 2024

ودافع فرع "في آر تي" التابع لنقابة (ACOD) للفنانين والفنيين والعاملين البلجيكيين في مجال الثقافة عن هذا الإجراء.

وقال في بيان: "نحن مقتنعون بأن دولة إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وبالتالي فمن المخزي أن تكون هناك مشاركة إسرائيلية في مسابقة الأغنية الأوروبية".

وأكدت متحدثة باسم "في آر تي" علم إدارة القناة المسبق ببث الرسالة.

وقالت المتحدثة ياسمين فان دير بورخت: "لقد أُبلغنا بأن ذلك سيحدث. يحق للنقابات العمالية اتخاذ إجراء ولا تحتاج إلى إذن للقيام بذلك".

وشهدت المسابقة تعالي صيحات الاستهجان عند صعود المغنية الإسرائيلية غولان إلى خشبة المسرح للمشاركة في المسابقة.

Reminder that the Eurovision have:

- anti-booing technology

- turned off the audience mics for Israels performance

- have fake cheering audio for Israels performance



Heres whats really happening in the arena while Israel are performing: pic.twitter.com/Y2zBzMUaWf — Nicole 🌻🍉 | 🇳🇴🇮🇹🇨🇭 (@Nicoleep01) May 9, 2024

وجاء ذلك عقب خروج أكثر من 10 آلاف متظاهر في السويد اعتراضاً على مشاركة إسرائيل.

وحصلت أغنية "إعصار" لغولان على ما يكفي من أصوات المشاهدين والجماهير لتصل إلى نهائيات المسابقة المقررة غداً السبت.