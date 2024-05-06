نصائح لممثلة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن بالبقاء في غرفتها بالفندق ومغادرتها عند العروض فقط

بقلم: يورونيوز

بينما تتواصل احتجاجات المتعاطفين مع الفلسطينيين وأنصارهم من المشاركين في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، التي تستضيفها مدينة مالمو السويدية، تمّ توجيه نصائح إلى ممثلة إسرائيل في المسابقة بالتزام غرفتها في الفندق، وعدم مغادرتها إلاّ عند تقديم العروض.

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بينما تتواصل احتجاجات المتعاطفين مع الفلسطينيين وأنصارهم من المشاركين في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، التي تستضيفها مدينة مالمو السويدية، تمّ توجيه نصائح إلى ممثلة إسرائيل في المسابقة إيدن غولان بالتزام غرفتها في الفندق، وعدم مغادرتها إلاّ عند تقديم العروض.

طُلب من إيدن غولان، ممثلة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية لهذا العام ألاّ تغادر غرفتها في الفندق إلا لحضور عروض وفعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" الرسمية بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وقد صلت إيدن غولان، التي تبلغ من العمر 20 عامًا، إلى مالمو قبل أيام وسط احتياطات أمنية مكثفة، مرتدية دبوسًا لإظهار تضامنها مع الرهائن، الذين لا زالت تحتجزهم حركة حماس.

أشارت معلومات إلى أن الشرطة السويدية في "حالة تأهب قصوى"، وقد طلبت تعزيزات من الدنمارك والنرويج للمشاركة في في تأمين أكبر منافسة لموسيقى البوب في أوروبا، والتي أثارت الكثير من الجدل على خلفية مشاركة إسرائيل، وتعالت أصوات ودعوات "لمقاطعة الحدث"، ودعا أكثر من 1000 فنان سويدي إلى منع غولان من المشاركة، تماما مثلما فعل 14000 عامل في مجال صناعة الفنون الفنلندية.

تردّد أنّ جهاز الأمن العام الإسرائيلي أو "الشاباك"، المكلف بالاستخبارات الداخلية، طلب من المغنية الروسية-الإسرائيلية عدم مغادرة غرفتها في الفندق حفاظًا على سلامتها، ما يُفسر على أنها تتمتع بحماية خاصة.

كتبت غولان في وقت سابق على إنستغرام: "عندما أبدأ هذه الرحلة، أشعر بالكثير من المشاعر، الإثارة والترقب والتوتر قليلاً، ولكن الأهم من ذلك الرغبة في تقديم أفضل أداء أعرف أنني أستطيع تقديمه. إنه لشرف وفخر كبير أن أمثل بلدنا، هذه الأغنية تمثلنا جميعًا، بما في ذلك أولئك الذين هم في المنزل والذين ليسوا كذلك، نحن في انتظاركم".

هدّد منظمو مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" باستبعاد إسرائيل من المنافسة، ما لم تعد غولان كتابة أغنيتها "مطر أكتوبر" لأنهم وجدوا أنها مشحونة سياسيًا للغاية، مع الاعتراف بها على نطاق واسع على أنها تشير إلى هجوم حماس في الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول. وبالفعل تمّت إعادة الأغنية وتغيير اسمها إلى " أو "هوريكان" أو "إعصار"، مما يضمن قدرتها على المنافسة.

وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت غولان إنها فوجئت برفض المنظمين لـ "مطر أكتوبر"، مؤكدة: "لقد صدمت نوعًا ما عندما لم يوافق اتحاد البث الأوروبي على الأغنية ... لا أعتقد أن النسخة الأولى كانت سياسية".

ومع ذلك، تم اختيار بعض الكلمات الأصلية، مثل "لم يبق هواء للتنفس" و"كانوا جميعًا أطفالًا جيدين، كل واحد منهم"، ويُعتقد أنها تدور حول ضحايا هجوم حماس.

يُنظر على نطاق واسع إلى كلمات جديدة مثل "ما زلت محطمة من هذا الإعصار" على أنها لا تزال تشير إلى هجوم حماس، إلا أنّ لكن اتحاد البث الأوروبي أعطى الضوء الأخضر.

وأوضحت غولان بأن "الإعصار" كلمة بمستويات متعددة، ومفتوحة للتفسير، مضيفة: "يمكن لأي شخص يستمع إليها التواصل مع الأغنية على مستواه. شعبنا وبلدنا مرتبطان بها على مستوى عاطفي مختلف جدًا وأعمق بسبب المأساة التي مررنا بها".

في السابق، انتقد اتحاد البث الأوروبي "حملات وسائل التواصل الاجتماعي المستهدفة" ضدّ الفنانين وسط تهديدات بالقتل لممثلة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية إيدن غولان.

كانت هناك مخاوف من أن تكون نسخة مسابقة الأغنية الأوروبية لهذا العام هدفًا بارزًا للمتطرفين الإسلاميين، على خلفية إدراج غولان في المسابقة. وهناك أيضًا مخاوف بشأن الهجمات الإلكترونية وعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، وكلها مخاوف تهدد شعار المسابقة الأوروبية "متحدون بفضل الموسيقى".

ويقام الدور نصف النهائي لمسابقة الأغنية الأوروبية يومي الثلاثاء الـ 7 والخميس الـ 9 مايو-أيار قبل النهائي الكبير يوم السبت الـ 11 مايو-أيار.