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"أنا سيلين".. وثائقي تكشف فيه المغنية سيلين ديون عن تفاصيل المرض النادر الذي سلب صوتها

سيلين ديون
سيلين ديون Copyright Jacques Boissinot/AP
Copyright Jacques Boissinot/AP
بقلم:  يورونيوز
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تعرض منصة أمازون برايم وثائقيًا في 25 حزيران/يونيو، يتناول حياة نجمة الغناء الكندية سيلين ديون، التي تتحدث فيه عن المرض النادر الذي منعها من الغناء وأبعدها عن المسرح في الأشهر الأخيرة.

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يحمل الفيلم عنوان "أنا سيلين"، وتظهر فيه المطربة العالمية وهي تتحدث عن تجربتها مع المرض النادر جدًا الذي أصابها وهو حالة عصبية تسمى "متلازمة الشخص المتيبس"، جعلها تعاني صعوبات في المشي، فيما منعها الاضطراب أيضًا من "استخدام أوتارها الصوتية"، فسيلين ديون غير قادرة حاليًا على الغناء.

تم إصدار المقطع الدعائي للفيلم يوم الخميس وظهرت فيه ديون في مشاعر مختلفة وهي تشرح لجمهورها متلازمة الشخص المتيبس.

تم وصف الفيلم الوثائقي بأنه "رسالة حب" إلى معجبيها، وهو من إخراج آيرين تايلور ويضم الكثير من اللقطات من مسيرة ديون الغنائية الحائزة على جوائز.

أكثر من 175 جائزة

ومنذ بداية مسيرتها الفنية حصلت سيلين ديون على عدد كبير الجوائز والألقاب.

  • 1988 الجائزة الأولى في مسابقة يوروفيجن عن فيلم "Ne partez pas sans moi"
  • فازت بـ 12 جائزة عالمية للموسيقى بما في ذلك جائزة الاستحقاق الخاصة طوال حياتها المهنية: جائزة Legend Award.
  • جائزتا أوسكار في عام 1993 عن أغنيته في "الجميلة والوحش" وفي عام 1998 عن "My Heart Will Go On" من فيلم تيتانيك.
  • حصلت على 5 جوائز غرامي في فئة "ألبوم العام".
  • حصلت على 21 جائزة جونو (أهم جائزة في الفنون الموسيقية في كندا).
  • في عام 1998، تم تكريمها بلقب ضابط من وسام كيبيك الوطني ووسام كندا.

المصادر الإضافية • أ ب

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