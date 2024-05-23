"أنا سيلين".. وثائقي تكشف فيه المغنية سيلين ديون عن تفاصيل المرض النادر الذي سلب صوتها

بقلم: يورونيوز

تعرض منصة أمازون برايم وثائقيًا في 25 حزيران/يونيو، يتناول حياة نجمة الغناء الكندية سيلين ديون، التي تتحدث فيه عن المرض النادر الذي منعها من الغناء وأبعدها عن المسرح في الأشهر الأخيرة.

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يحمل الفيلم عنوان "أنا سيلين"، وتظهر فيه المطربة العالمية وهي تتحدث عن تجربتها مع المرض النادر جدًا الذي أصابها وهو حالة عصبية تسمى "متلازمة الشخص المتيبس"، جعلها تعاني صعوبات في المشي، فيما منعها الاضطراب أيضًا من "استخدام أوتارها الصوتية"، فسيلين ديون غير قادرة حاليًا على الغناء.

تم إصدار المقطع الدعائي للفيلم يوم الخميس وظهرت فيه ديون في مشاعر مختلفة وهي تشرح لجمهورها متلازمة الشخص المتيبس.

تم وصف الفيلم الوثائقي بأنه "رسالة حب" إلى معجبيها، وهو من إخراج آيرين تايلور ويضم الكثير من اللقطات من مسيرة ديون الغنائية الحائزة على جوائز.

أكثر من 175 جائزة

ومنذ بداية مسيرتها الفنية حصلت سيلين ديون على عدد كبير الجوائز والألقاب.