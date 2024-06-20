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وفاة الممثل الكندي الشهير دونالد ساذرلاند عن عمر يناهز 88 عامًا

الممثل دونالد ساذرلاند
الممثل دونالد ساذرلاند Copyright Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/AP
Copyright Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/AP
بقلم:  يورونيوز
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توفي دونالد ساذرلاند الممثل السينمائي والتلفزيوني الكندي عن عمر يناهز 88 عامًا.

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وأكّد كيفر ساذرلاند، نجل الممثل، وفاة والده الخميس، بعد أن نشر الخبر وقال: "بقلب مفطور أقول لكم أن والدي، دونالد ساذرلاند قد توفي".

وقال كيفر ساذرلاند في منشوره على منصة إكس: "أنا شخصيًا أعتقد أنه أحد أهم الممثلين في تاريخ السينما، لم يخف أبدًا من أي دور سواء كان جيدًا أو سيئًا، لقد أحب ما فعل وفعل ما أحب، ولا يمكن لأحد أن يطلب أكثر من ذلك، عاش حياته بشكل رائع".

وكان دونالد ساذرلاند من أشهر الممثلين بفترة السبعينيات، وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية التي برزت فيها موهبته، ومن بينها فيلم الدراما "Klute" عام 1971، فيلم "Lady Ice" عام 1973، فيلم "Casanova" عام 1976.

وقد رشح وفاز ساذرلاند بالعديد من الجوائز العالمية.

ومؤخرًا، قام بأداء فيلم "Hunger Games" في عام 2012 إلى جانب النجمة الأمريكية جينيفر لورانس، ومسلسل "The Undoing". ولم يتقاعد دونالد أبدًا، وعمل بانتظام حتى وفاته.

يذكر أن، دونالد ساذرلاند شارك بفيلم أخير قبل وفاته، وهو فيلم الدراما والإثارة "Heart Land"، والذي سيعرض بالفترة المقبلة.

وقال ساذرلاند في إحدى المقابلات مع الصحفي والمذيع تشارلي روزفي العام 1998: "أنا أحب العمل بشغف. أحب أن أشعر بأن يدي تتناسب مع قفاز شخصية أخرى. أشعر بحرية كبيرة، فالوقت يتوقف بالنسبة لي. لم أعد مجنونًا كما كنت من قبل، ولكني لا أزال مجنونًا بعض الشيء."

المصادر الإضافية • أ ب

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