فيديو: عشاق اليوغا يلتقون على شاطئ كوباكابانا فجراً بمناسبة اليوم العالمي لليوغا

بقلم: يورونيوز

اجتمع عشاق اليوغا على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو للاحتفال باليوم العالمي لليوغا يوم السبت.

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ومع شروق الشمس، شارك العشراتفي تمارين التنفس والتأمل، في تجمع قادته الأسترالية شيريداين تايلا، في سلسلة من أوضاع اليوغا، وتمارين التنفس، والتأمل.

قالت الأسترالية شيريداين تايلا، التي كانت تدير فعاليات يوغا الشروق على مدار العامين: "إنه مزيج كبير من المشاعر، بصراحة إنه شيء جميل، ولا أستطيع أن أصدق أنني صنعته".

تم اعتماد اليوم العالمي لليوغا في عام 2014 من قبل الأمم المتحدة لتعزيز فوائد اليوغا الجسدية والعقلية والروحية.

يتم الاحتفال بهذا اليوم سنويًا في 21 حزيران/ يونيو، ويتميز بأحداث وأنشطة في جميع أنحاء العالم.

يمكن إرجاع جذور اليوغا إلى آلاف السنين إلى الهند القديمة، حيث تم تطويرها كنظام لتحقيق الانسجام بين العقل والجسد والروح.

تتضمن هذه الممارسة أوضاعًا جسدية مختلفة، مثل الوضعيات، والتحكم في التنفس، والبراناياما، والتأمل، ديانا، بهدف تحقيق التوازن والانسجام داخل الفرد.