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بمناسبة مرور 65 عامًا على صناعتها.. لندن تستضيف متحفًا لدمية باربي

يتم عرض دمى باربي في صالة عرض Mattel في Toy Fair في نيويورك
يتم عرض دمى باربي في صالة عرض Mattel في Toy Fair في نيويورك Copyright Mark Lennihan/Copyright 2018 The AP.
Copyright Mark Lennihan/Copyright 2018 The AP.
بقلم:  Rebecca Ann Hughesيورونيوز مع AP
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

افتتح معرض جديد للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والستين للدمية الأيقونية باربي في متحف التصميم بلندن يوم الجمعة 5 تموز/ يوليو، على أن يبقى متاحًا للعامة لمدة سبعة أشهر.

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ويقدم العرض 250 قطعة من عالم باربي، بما في ذلك 180 دمية يعود تاريخها إلى سبعة عقود.

في هذا السياق، قالت منسقة المعرض دانييل ثوم: "من منظور متحف التصميم، ما أردنا فعله حقًا هو النظر إلى عالم باربي من زاوية التصميم".

وأضافت: "ما لا يعرفه الكثير من الناس هو كيف ظهرت هذه الدمى ولماذا ظهرت إلى الوجود، ولماذا تبدو بالشكل الذي تبدو عليه الآن".

ما الذي يتم عرضه في معرض باربي؟

أوضح كيم كولمون، نائب الرئيس للتصميم في شركة Mattel، الشركة التي صنعت الدمية، سبب عودة باربي إلى الظهور في السنوات القليلة الماضية.

وقال: "كانت باربي دائمًا جزءًا من الثقافة العالمية، ولكن على وجه الخصوص، أعتقد الآن أن الناس يدركون عمق ومرونة علامة تجارية مثل باربي. إنها أكثر بكثير من مجرد دمية".

وتشمل العناصر الرئيسية للمعرض، باربي الأصلية لعام 1959 بملابس السباحة المخططة بالأبيض والأسود، ونموذج أولي لعام 1968 لباربي من أرشيف ماتيل، ورائدة الفضاء باربي التي صنعت على غرار أول كابتن في محطة الفضاء الدولية سامانثا كريستوفوريتي.

دمية باربي في رحلة إلى الفضاء
دمية باربي في رحلة إلى الفضاءESA/ESA

وفي نيسان/ أبريل 2022، اصطحبت كريستوفوريتي باربي في مهمة مدتها 170 يومًا في محطة الفضاء الدولية ولم يتم عرض الدمية في الأماكن العامة من قبل.

وسيتمكن الزوار أيضًا من مشاهدة فيلم "فتاة ركوب الأمواج" لعام 1971، وفيلم Day to Night Barbie الرائد من عام 1985 والذي تم تصميمه ليعكس ثورة مكان العمل للنساء في الثمانينيات، و Totally Hair Barbie لعام 1992.

ونظرًا لأن المعرض كان قيد الإعداد لمدة خمس سنوات، فقد حصل فيلم "باربي" لعام 2023 - من إخراج غريتا جيرويج وبطولة مارجوت روبي - على إيماءة طفيفة في الغرفة الأخيرة.

المصادر الإضافية • J-Cut Productions

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