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بسبب حقبة حكم فرانكو.. توقف خطط إنشاء أول متحف وطني للحرب الأهلية في إسبانيا

أحداث الحرب الأهلية في إسبانيا
أحداث الحرب الأهلية في إسبانيا Copyright AP/AP
Copyright AP/AP
بقلم:  Garfield Myrie
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

تكافح الحكومة الاشتراكية لفرض قانون الذاكرة التاريخية في المنطقة المخصصة للمتحف الجديد.

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أدت الخلافات والنزاعات حول تمثيل سنوات الحرب الأهلية الإسبانية إلى إبطاء تطوير أول متحف وطني لهذه المرحلة من البلاد.

ويسيطر الحزب الشعبي اليميني المتطرف (PP) وفوكس على منطقة أراغون، في شمال شرق إسبانيا، حيث يتم بناء المتحف الوطني لمعركة تيرويل والحرب الأهلية.

وتعارض حكومة أراغون الإقليمية قانون الذاكرة التاريخية للحكومة الاشتراكية الوطنية لعام 2022، والذي يدين رسميًا قمع نظام فرانكو.

وتخوض الحكومات معركة قانونية حول تمثيل عصر فرانكو بعد أن نجح سياسيو أراغون في إلغاء قانون الذاكرة التاريخية واستبداله.

قانون كونكورد

يمكن أن يؤثر قانون كونكورد، الذي تبنته ثلاث من مناطق الحكم الذاتي في إسبانيا، على التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحفاظ على الذاكرة التاريخية.

على الرغم من أن المحكمة الدستورية الإسبانية علقت مؤقتًا قانون كونكورد الخاص بأراغون، إلا أن المسؤولين المحليين يخططون للطعن في القرار.

فرانكو الذي حكم إسبانيا والتي شهدت البلاد في عهده حربًا أهلية
فرانكو الذي حكم إسبانيا والتي شهدت البلاد في عهده حربًا أهليةAP/1936 AP

وقد وصفها منتقدو القوانين، بما في ذلك الحكومة الوطنية وجمعيات الذاكرة التاريخية، بأنها محاولة للتهوين من أهوال حقبة فرانكو أو تبريرها أو القضاء عليها.

مع استمرار المعارك القانونية، أثيرت مخاوف بشأن كيفية تمثيل الحرب الأهلية الإسبانية وماضي حقبة فرانكو في المتحف.

في العام الماضي، وانتصارًا لحكومة أراغون الإقليمية، أُعلن أن نصبًا تذكاريًا على موقع المتحف بأسماء أولئك الذين لقوا حتفهم في المعركة، لن يفرق بين أولئك الذين قاتلوا من أجل فرانكو وضده، في مخالفة لقانون الذاكرة التاريخية للحكومة.

المصادر الإضافية • AP

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