وزراء كوب-26 يؤكدون أن هدف 100 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة قابل للتحقيق في عام 2023

أعلن وزراء الاثنين قبل قمة كوب-26 أن هدف الدول الغنية منذ عقد للمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنويًا لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة تغير المناخ قد يكون قابلاً للتحقيق في عام 2023.

كان من المفترض بلوغ الهدف العام الماضي، وأصبح فشل الدول المتقدمة في القيام بذلك نقطة خلاف رئيسية قبل القمة التي ستبدأ الأسبوع المقبل في غلاسكو.

كلف رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الوك شارما وزيري البيئة في كندا وألمانيا بمراجعة الوعود التي قطعت حتى الآن وأشارا إلى "منحى إيجابي" في تقرير جديد.

وقال شارما عند الكشف عن التقرير "لذلك يستمر عملنا لكننا وصلنا إلى نقطة هامة اليوم أتمنى أن تسمح بأن نبدأ في استعادة الثقة وإعطاء زخم في هذه المرحلة النهائية قبل مؤتمر المناخ".

وقال الوزراء إن التحليل الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أظهر "تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق هدف 100 مليار دولار في عام 2022 ويوفر الثقة في أنه سيتم تحقيقه في عام 2023".

وشدد شارما على أن العمل على مساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع أسوأ آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها "لم يكتمل بعد".

وقال "علينا زيادة المبالغ المتاحة للتكيف مع المناخ وعلينا أيضًا تحسين الوصول إلى التمويل بشكل عاجل".