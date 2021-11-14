ما هي أنواع وقود الطيران المستدام وهل يمكنها تغيير مستقبل الطائرات؟

يُعد الطيران مسؤولاً عن 2.5 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، لذا فإن الحد من تأثيره على المناخ أمر بالغ الأهمية للتخفيف من شدة تغير المناخ.

على الرغم من أهمية المشكلة، لم يسمع معظم الناس عن أحد أكبر الابتكارات في السنوات الأخيرة للحد من انبعاثات الرحلات الجوية.

وقود الطيران المستدام أو "SAF"، هو المصطلح الشامل للحديث عن وقود طائرات يمكن الحصول عليه من مصادر أخرى غير الأحافير.

مصدره زيوت الطبخ وفضلات الدهون الحيوانية، وقود الطيران المستدام له القدرة على تقليل انبعاثات الكربون في الرحلات الجوية بنسبة لا تصدق، يمكن أن تصل إلى 80 في المائة.

كيف يقلل وقود الطيران المستدام من الانبعاثات؟

عند احتراق الوقود الأحفوري للطائرة، الكيروسين، ينبعث الكربون من مصدر الوقود الأحفوري إلى الغلاف الجوي. كل جزء محروق من الكيروسين، نحد بشكل دائم من كمية الوقود الأحفوري المتاح.

بالنسبة إلى وقود الطيران المستدام المصنوع من النباتات، فإن ثاني أكسيد الكربون الذي تمتصه النباتات أثناء نموها يعادل ثاني أكسيد الكربون المنطلق عند الاحتراق في المحرك. وهذا يجعل حرق الوقود النباتي محايداً بشكل أساسي للكربون.

يتم حساب انبعاثات الكربون في دورة الحياة من خلال سحب أي كربون تمت إزالته من الغلاف الجوي بواسطة المواد الأولية المستدامة مقابل الكربون المنبعث خلال دورة الحياة. أندريا مويس مدير استدامة الطيران العالمي لشركة "اير بي پي" ( بريتش بتروليوم البريطانية )

يوضح أندريا مويس، مدير استدامة الطيران العالمي لشركة "اير بي پي" ( بريتش بتروليوم البريطانية ): "يتم حساب انبعاثات الكربون في دورة الحياة من خلال سحب أي كربون تمت إزالته من الغلاف الجوي بواسطة المواد الأولية المستدامة مقابل الكربون المنبعث خلال دورة الحياة".

مضخة " بي پي" في محطة بنزين، لندن- المملكة المتحدة Caroline Spiezio

مع ذلك، فإن حرق وقود الطيران المستدام ليس محايداً تماماً للكربون، حيث لا يزال يتعين على الأرقام أن تأخذ بعين الاعتبار الانبعاثات الناجمة عن إنتاج الوقود - مثل النقل وتنقية الوقود.

لكن لا يزال هناك تحسن كبير في امتلاك وقود نفاث خالٍ من الكربون عبر دورات حياة مصادره.

كيف يتم تصنيع وقود الطيران المستدام؟

تشمل المواد الأولية المتجددة لإنتاج وقود الطيران المستدام عناصر زيت الطهي، كزيت النخيل مثلاً بالاضافة لزيوت النفايات من الحيوانات والنباتات والنفايات الصلبة التي تخلفها مساكن الأشخاص والشركات. كما يمكن إعادة تدوير مواد أخرى، مثل قصاصات الورق والطعام التي ربما كانت ستنتهي في مكب النفايات.

يتم بعد ذلك اعتماد استدامة المواد الأولية من قبل هيئة رسمية.

"لكي يتم اعتماد المواد الأولية، يجب استيفاء مجموعة واسعة من المعايير"، وفقاً لمويس. وتشمل إنتاج الغذاء، واستخدام الأراضي، والحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي.

استخدام وقود الطيران المستدام

بمجرد الحصول على الوقود من مصادر متجددة، يتم مزجه مناصفة مع الكيروسين لإنتاج مزيج من وقود الطيران المستدام والوقود التقليدي.

يمكن استخدام مزيج الوقود هذا بنفس الطريقة التي يُستخدم فيها وقود الطائرات العادي. ليست هناك حاجة إلى أي تعديلات على الطائرات لاستخدامه. وهذا يقلل من تكاليف البنية التحتية بشكل كبير.

لغاية الآن، لم يُستخدم وقود الطيران المستدام في الطائرات على المستوى العالمي، لكنه آخذ في الازدياد. تم تشغيل أكثر من 150 ألف رحلة جوية بواسطة وقود الطيران المستدام منذ أول رحلة في عام 2008 وأول رحلة تجارية في عام 2011 تديرها شركة "كي إل إم".

-إيرباص- أول طائرة نفاثة طويلة المدى تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية تعمل بوقود طيران مستدام ERIC PIERMONT

ماذا يمكن أن يفعل؟

بالإضافة إلى كونه محايداً تقريباً للكربون، يمكن لوقود الطيران المستدام أيضاً، تقليل الانبعاثات المباشرة. مقارنة بالكيروسين، لأن جزيئاته أقل بنسبة 90 في المائة، ونسبة الكبريت فيه خالية 100 في المائة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الهواء خلال الرحلات الفضائية.

كما يحترق وقود الطيران المستدام بشكل أكثر كفاءة، مما يسمح للطائرات باستخدام وقود أقل إجمالاً خلال الرحلة.

يوفرهذا الوقود أيضاً امتيازات إقتصادية لبعض البلدان، حيث يمكن إنتاجه في أي مكان باستخدام النفايات.

ما لا يستطيع وقود الطيران المستدام القيام به

لكن وقود الطيران المستدام ليس هو الحل الأمثل حتى الآن.

يشرح الدكتور دنكان ووكر، قارئ في الديناميكا الهوائية التطبيقية في جامعة لوبورو: "المشكلة هي الحاجة إلى إنتاج وقود الطيران المستدام بطريقة خضراء". ويضيف قائلاً:

لاتزال انبعاثات الكربون مستمرة عند الاحتراق، لذا يجب توفير الكربون في إنتاج وقود الطيران المستدام. مهما كانت الطريقة المستخدمة، فإن متطلبات البنية التحتية والطاقة ضخمة. نحن بحاجة إلى كميات هائلة من الكهرباء لإنتاج وقود الطيران المستدام على نطاق مناسب . دنكان ووكر قارئ في الديناميكا الهوائية التطبيقية - جامعة لوبورو

ويقول أيضاً: "يجب أن تكون هذه الكهرباء خضراء أيضاً، لذلك نحن بحاجة إلى طاقة شمسية أو طاقة رياح (أو حتى طاقة نووية) أكثر بكثير مما لدينا في الوقت الحالي".

مستقبل وقود الطيران المستدام

أصبحت الرحلات الجوية التجارية لمسافات طويلة ممكنة إلى حد كبير بفضل كثافة طاقة وقود الطائرات، لذا من الصعب استبدالها.

حتى بحلول عام 2050، من المرجح أن يظل وقود الطائرات هو المصدر الرئيسي للطاقة في الطيران، من غير المرجح أن يكون الهيدروجين قادراً على معالجة دفع الطائرات ذات الجسم العريض لمسافات طويلة في هذا الإطار الزمني. أندريا مويس "مدير استدامة الطيران العالمي لشركة "اير بي پي

ويضيف: "لذا فإن وقود الطيران المستدام أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الصناعة لعام 2050 (الاستدامة)".

مع تزايد عدد شركات الطيران التي تستخدام وقود الطيران المستدام، نأمل أن تنخفض تكلفة السوق وتجعله أكثر قابلية للتطبيق من الناحية الاقتصادية. تمنح بعض شركات الطيران العملاء خيار تمويل استخدام وقود الطيران المستدام كتكلفة إضافية في التذاكر.

كما دعت صناعة الطيران الحكومات إلى وضع سياسات تشجع نمو وقود الطيران المستدام .

في العام الماضي، كانت هناك أيضاً أولى رحلات بوقود الطيران المستدام بنسبة 100 في المائة. وفي 29 أكتوبر / تشرين الأول، أطلقت مجموعة تضم إيرباص أول دراسة على متن طائرة أحادية الممر تعمل بوقود الطيران المستدام غير الممزوج.