شاهد: رياح تأجج حرائق الغابات في ولاية نيو مكسيكو

فاقمت الرياح الربيعية حرائق الغابات في ولاية نيو مكسيكو يوم الإثنين، ما دفع بالسلطات إلى عمليات إجلاء للسكان في جنوب الولاية.

ويظهر الفيديو عناصر الإطفاء وهم يحاولون السيطرة على النيران، وسط تصاعد الدخان الكثيف من وادي ريو غراندي.

وتشير التقديرات الأولية إلى احتراق أكثر 2.5 كيلومتر مربع ولكن لا يوجد حتى الآن أرقام دقيقة للمنازل والمباني التي دمرت بسبب الحريق المستمر منذ أسبوع.

وتعرضت ولاية نيومكسيكو لسلسلة حرائق في الغابات المحيطة عام 2021 بسبب ظروف البيئة الجافة وارتفاع درجات الحرارة.