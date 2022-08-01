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مناخ

فيديو | حريق في جنوب فرنسا يدمر أكثر من 200 هكتار من غابات الصنوبر

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رجال الإطفاء يخمدون النيران في غابة محترقة في جنوب غرب فرنسا، الخميس 21 يوليو 2022.
رجال الإطفاء يخمدون النيران في غابة محترقة في جنوب غرب فرنسا، الخميس 21 يوليو 2022.   -   حقوق النشر  AP Photo
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب

قالت السلطات الفرنسية إن حريق غابات اندلع في جنوب البلاد يوم الأحد دمر 200 هكتاراً على الأقل من أشجار الصنوبر وأصاب أربعة من رجال الإطفاء خلال مشاركتهم في مكافحة النيران.

وقال وليام بوريلي المتحدث باسم خدمة الإطفاء لإذاعة فرانس إنفو إن الحريق الذي اندلع في أوبيه بمنطقة جار "عنيف للغاية" بسبب شدة الرياح والطقس الجاف.

وقالت أجهزة الحماية المدنية إن نحو 300 رجل إطفاء يشاركون في إخماد الحريق الذي لم تتم السيطرة عليه حتى الآن.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في منشور على تويتر إن أربعة رجال إطفاء أصيبوا بينهم اثنان يتلقيان العلاج من إصابات بحروق.

وقال رئيس بلدية أوبيه في تصريحات صحفية إن السلطات قامت بإجلاء عدد من الأسر.

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وفي الوقت الذي بدأت فيه ثالث موجة حر في فرنسا هذا العام أعلنت عدة مناطق حالة التأهب القصوى تحسبا لاندلاع حرائق الغابات.