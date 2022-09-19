شاهد: الإعصار فيونا يزحف صوب بويرتوريكو الأمريكية ويقطع الكهرباء عن ثلث الجزيرة

زحف الإعصار فيونا صوب بويرتوريكو الأحد مهددا بضرب هذه المنطقة الأمريكية بسيول مفاجئة وانهيارات طينية تهدد الحياة، بينما انقطعت الكهرباء بالفعل عن نحو ثلث الجزيرة. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في تحديث صدر في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش إن العاصفة موجودة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوبي مدينة بونس وإن أقصى سرعة للرياح المحملة بها تقترب من 130 كيلومترا في الساعة مما يكسبها قوة إعصار من الفئة الأولى.

وقالت حكومة بويرتوريكو إن نحو 551333 من العملاء انقطعت عنهم الكهرباء من أصل 1.47 مليون في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 3.3 مليون نسمة. وتم إغلاق الموانئ وإلغاء الرحلات الجوية من المطار الدولي الرئيسي، مع استعداد الإعصار فيونا للتحرك بالقرب من بويرتوريكو أو صوبها في وقت لاحق يوم الأحد.

ومن المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة والانهيارات الطينية أيضا جمهورية الدومينيكان في الوقت الذي تتقدم فيه العاصفة في اتجاه الشمال الغربي.

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان طوارئ لبويرتوريكو الأحد وهو إجراء يخول الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تنسيق عمليات إغاثة من الكوارث واتخاذ إجراءات طوارئ للحماية.

وقال سكان إن هطول الأمطار ازدادت شدته منذ صباح الأحد إلى جانب هبوب رياح قوية.

ووفقا للمركز الوطني للأعاصير، من المتوقع أن تشهد أنحاء واسعة من بويرتوريكو هطول أمطار يتراوح منسوبها بين 30 و40 سنتيمترا بينما يصل إلى 63.5 سنتيمترا في بعض الأماكن.