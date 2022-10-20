English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
طبيعة

شاهد: بحيرات نادرة بين كثبان صحراء الصين شكلتها فيضانات نهر تاريم

بحيرات صحراء تاكلامكان في الصين.
بحيرات صحراء تاكلامكان في الصين.   -   حقوق النشر  CNCCTV/EBU
بقلم:  يورونيوز

شهد نهر تاريم في إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين أكبر فيضان مائي له، منذ ما يقرب من عقد من الزمن، ليشكل العديد من البحيرات في صحراء تاكلاماكان، أكبر صحراء في الصين.

ويمتد نهر تاريم، أطول أنهار الصين، لمسافة 1,321 كيلومترا، وتعرضت روافده للعديد من الفيضانات بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وارتفاع درجات الحرارة هذا العام.

وواجهت السلطات المسؤولة عن الموارد المائية الصينية تلك الفيضانات، بفتح وتشغيل الخزانات والسدود للحفاظ على المياه المجمعة. وتم تحويل تلك المياه لري أكثر من 42 ألف هكتار إضافي من الحقول الزراعية.