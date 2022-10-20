شاهد: بحيرات نادرة بين كثبان صحراء الصين شكلتها فيضانات نهر تاريم

شهد نهر تاريم في إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين أكبر فيضان مائي له، منذ ما يقرب من عقد من الزمن، ليشكل العديد من البحيرات في صحراء تاكلاماكان، أكبر صحراء في الصين.

ويمتد نهر تاريم، أطول أنهار الصين، لمسافة 1,321 كيلومترا، وتعرضت روافده للعديد من الفيضانات بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وارتفاع درجات الحرارة هذا العام.

وواجهت السلطات المسؤولة عن الموارد المائية الصينية تلك الفيضانات، بفتح وتشغيل الخزانات والسدود للحفاظ على المياه المجمعة. وتم تحويل تلك المياه لري أكثر من 42 ألف هكتار إضافي من الحقول الزراعية.