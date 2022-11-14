فرنسا تعلن زيادة موارد وكالات المياه بنحو 100 مليون يورو

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن زيادة في موارد وكالات المياه بنحو مائة مليون يورو، بهدف تحسين عمل شبكات الري. وقالت بورن في مرسيليا: "أعلن اليوم أننا سنزيد من موارد وكالات المياه بنحو 100 مليون يورو، ستخصص منها 40 مليون يورو لوكالة الرون-المتوسط-كورسيكا".

وجاء إعلان بورن في مرسيليا خلال المؤتمر السنوي الرابع لرؤساء بلديات منطقة الجنوب، والمخصصة هذا العام للمناخ. وأشارت بورن إلى أنه بفضل هذه الإمكانيات الإضافية ستتمكن الوكالة من وضع مشاريع للوقاية من ظاهرة الجفاف، التي ستتكرر على حد تعبيرها، مذكرة بأن تغير المناخ يجعل من الضروري التركيز على المحافظة على موارد المياه.

وأعربت رئيسة الوزراء عن رغبتها في الانخراط أكثر من أجل تحسين أداء شبكات الري، وإعادة استغلال المياه المستعملة بصفة أكبر بعد معالجتها. وكان وزير الانتقال البيئي كريستوف بيشو أكد خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي، أن ميزانية 2023 (2،2 ملير يورو) ينبغي أن تحمي موارد الوكالات من المياه، لضمان إدارة أنجع للموارد والوقاية بشكل أفضل من الأزمات.

يعد مشروع "سانت سولين" الثاني من نوعه وهو مكون من 16 احتياطيا بديلا، طورته مجموعة مكونة من 400 فلاح ضمن تعاونية لأجل الماء، وذلك لتقليص اقتطاعات فصل الصيف بنسبة 70% في منطقة تخضع لقيود الري، بعد موسم جفاف صيفي استثنائي.