إصابة المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري بكوفيد-19 في كوب27 بشرم الشيخ

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الاختبارات أثبتت إصابة المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري بكوفيد-19 خلال قمة المناخ (كوب27) في مصر لكنه يواصل العمل باستخدام الهاتف.

وقال المتحدث باسم الوزارة ويتني سميث في بيان بعث به بالبريد الإلكتروني إن كيري "تلقى التطعيم بالكامل وتطعيمه معزز وتظهر عليه أعراض طفيفة. هو يعمل مع فريقه التفاوضي ونظرائه الأجانب بالهاتف من أجل ضمان نتيجة ناجحة لكوب27".

ويقود كيري الجهود الأمريكية للوصول إلى اتفاق قي القمة التي تستمر أسبوعين في شرم الشيخ، وعقد اجتماعات متعددة في المؤتمر بما في ذلك اجتماع مع نظيره الصيني شيه تشن هوا يوم الخميس.

ولوحظ أن صوت كيري كان أجشا خلال الاجتماعات التي تحدث فيها يوم الخميس.