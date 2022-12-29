شاهد: استمرار تساقط الثلوج في السعودية

يستمر تساقط الثلوج على منطقة تبوك في السعودية، التي شهد جبل اللوز فيها إقبالاً كبيراً من السكان للاستمتاع بالمناظر، بينما تتعرض العديد من المدن في البلاد لأمطار معتدلة.

غطى اللون الأبيض قمة جبل اللوز بينما شارك السكان المحليين الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، مستمتعين بالمظهر الأبيض الناصع.

وبحسب بعض المصادر، فإن الثلوج ستستمر في التساقط على المملكة حتى يوم الأحد، فيما أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM) أن هبوب عواصف رعدية ستشهدها بعض مناطق المملكة من يوم الجمعة حتى يوم الاثنين. وبحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، والقصيم، وتبوك، والجوف، وحائل، ستتعرض لأمطار معتدلة إلى غزيرة.

جبل اللوز هو من بين سلسلة جبال تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود الأردنية في منطقة تبوك، على بعد حوالي 200 كم شمال غرب مدينة تبوك، ويطلق عليه جبل اللوز بسبب أشجار اللوز فيه.