شاهد: السيول تجتاح أوكلاند أكبر مدن نيوزيلاندا

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث سيول على نطاق واسع بأوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، يوم الجمعة، ما أدى إلى تفعيل خدمات الطوارئ ودفع المنظمين إلى إلغاء حفل موسيقي كان مقرراً لإلتون جون.

وقالت إدارة الطوارئ في أوكلاند في منشور على تويتر إن الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية والغربية من المدينة تضررت بسيول هائلة ومن المتوقع أن تزداد الأوضاع سوءاً.

ونصحت إدارة الطوارئ السكان في المناطق المعرضة للسيول بالاستعداد لإخلاء منازلهم.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي رجال الإطفاء والشرطة وأفراد قوات الدفاع وهم ينقذون العالقين من منازل غمرتها المياه باستخدام الحبال وقوارب الإنقاذ. ولا يوجد تفاصيل عن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم حتى الآن.

كما أغلقت السيول طرقاً رئيسية ما تسبب في زحمة مرورية على الطرق السريعة.

وأُلغي الحفل الموسيقي للبريطاني إلتون جون في المدينة. وكان من المتوقع أن يحضره نحو 40 ألف شخص.

وقالت هيئة النقل في أوكلاند في بيان على تويتر "نظرا للأحوال الجوية، أُلغي الحفل الليلة. يعمل فريق العمليات لدينا على إعادة توجيه حافلات المناسبات الخاصة للمساعدة في إعادة الناس إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن".

كما تم تأجيل أو إلغاء عدد من الرحلات الجوية من وإلى المدينة.