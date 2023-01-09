باكستان تحصل على تعهدات بأكثر من 8 مليارات دولار للتعافي من كوارث الفيضانات

قالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب يوم الإثنين إن بلادها تلقت تعهدات مالية مجموعها 8.57 مليار دولار لمساعدتها على التعافي من أثر الفيضانات، وذلك في مؤتمر يُعقد حالياً في جنيف.

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف إن الدولة الواقعة في جنوب آسيا بحاجة إلى ثمانية مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويستضيف المؤتمر مسؤولين من نحو 40 دولة إلى جانب جهات مانحة خاصة ومؤسسات مالية دولية.

وقالت وزيرة الإعلام على تويتر إن التعهدات بلغت 8.57 مليار دولار.

وأضافت أن من بين المانحين، البنك الإسلامي للتنمية الذي تعهد بتقديم 4.2 مليار دولار والبنك الدولي الذي تعهد بتقديم ملياري دولار والبنك الآسيوي للتنمية الذي تعهد بتقديم 1.5 مليار دولار، فضلا عن الاتحاد الأوروبي والصين وفرنسا والولايات المتحدة.

وقالت مسؤولة بارزة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يوم الإثنين إن واشنطن ستقدم 100 مليون دولار إضافي لتمويل تعافي باكستان من الفيضانات المدمرة التي اجتاحتها العام الماضي.

وتسببت فيضانات العام الماضي التي وقعت نتيجة أمطار موسمية قياسية وذوبان كتل جليدية في مقتل 1700 شخص على الأقل وتشريد نحو ثمانية ملايين شخص. والتمويل الإضافي ضروري لباكستان وسط مخاوف متزايدة حيال قدرتها على شراء واردات مثل الطاقة والأغذية وتلبية التزامات الدين السيادي بالخارج.