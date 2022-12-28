ظاهرة مناخية نادرة تضرب الساحل الغربي الأمريكي وتؤدي إلى فيضانات وانقطاع الكهرباء

اجتاحت فيضانات وسيول ورياح قوية الساحل الغربي في الولايات المتحدة، بعد تساقط أمطار غزيرة تسببت بها ظاهرة تعرف علمياً باسم "أتموسفريك ريفر" [Atmospheric River].

والظاهرة التي تنشأ نتيجة تشكلات ضيقة وطويلة لتيارات تتدفق من الغلاف الجوي، وتحمل بخار الماء خارج المناطق المدارية، تطلق بخار الماء هذا على شكل مطر أو ثلج عندما تصل التيارات اليابسة.

وأسفرت الفيضانات والسيول التي اجتاحت أجزاء مختلفة من شمال كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن عن انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 190 ألف منزل في المنطقة.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من إمكانية حدوث فيضانات إضافية خلال الأسبوع.

وأصدرت جميع الولايات الـ 11 في غرب الولايات المتحدة تحذيرات متعلقة بالأحوال الجوية بسبب العاصفة، التي بدأت تضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو ليلة الإثنين، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية أسفرت عن تقارير عن سقوط أشجار وطرق غمرتها المياه.

ووصلت العاصفة سواحل كاليفورنيا الثلاثاء.

أدت العواصف الثلجية والرياح العاتية ودرجات الحرارة الشديدة الانخفاض إلى إلغاء نحو 20 ألف رحلة جوية في الأيام الأخيرة، بينها أكثر من 3000 رحلة الثلاثاء، وفق موقع التتبع المتخصّص "فلايت أوير".