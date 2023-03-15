شاهد: الشرطة الأميركية ترمي حماراً وحشياً بالرصاص بعد عضّه ذراع صاحبه

أدخل رجل أميركي إلى المستشفى بسبب إصابته بجروح بليغة في حقل مُسيّج، بعدما هاجمه حماره الوحشي وعضّ ذراعه، وقد قضى لاحقاً بنيران الشرطة، وفق سلطات ولاية أوهايو.

وأفادت تقارير صادرة عن مكتب قائد الشرطة في مقاطعة بيكاواي بولاية أوهايو، بأن ذراع رونالد كليفتون البالغ 72 عاماً كانت تنزف، وأن أحد الشرطيين سارع إلى وضع رباط لوقف النزيف، فيما كبح شرطيون آخرون جماح الحيوان.

وأفاد نائب قائد الشرطة مايكل أوبرلي أنه لدى وصوله إلى مكان الحادث الذي وقع الأحد، "هاجم حمار وحشي ذكر ضخم، الباب الجانبي على جهة مقعد السائق اليسرى للسيارة، وكان يتصرف بشكل عدائي للغاية، عندما كان الشرطي يحاول إبعاده عن الضحية". وبينما كان أوبرلي يعتني بالضحية، عاد الحمار ليشكّل تهديداً لعائلة كليفتون وعناصر الشرطة الآخرين.

وأظهرت لقطات فيديو من كاميرا مثبتة على جسم الشرطي، رجلا يطارد الحمار الوحشي بعصا. وبعد فشل هذه المحاولة وإخفاق شرطي آخر في إبعاد الحيوان، أُطلق النار على الحمار الوحشي في الرأس.

ولم يتضح على الفور سبب تصرف حمار الزرد بعدوانية مع صاحبه، ولكن مسؤولين يقولون إنه ربما كان يحاول حماية بعض الأتن اللواتي كن موجودات في الحقل نفسه.

وكتب الشرطي ناثان ولش في تقريره أن "الحمار الوحشي عض ذراع الضحية"، وأفادت قناة محلية تابعة لشبكة "إن بي سي" بأن الحمير الوحشية لا تُصنف على أنها حيوانات برية خطرة بموجب قانون أوهايو، ومن المسموح تالياً حيازتها في الولاية.