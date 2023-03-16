شاهد: طائرات انتحارية.. جندي أوكراني يستغل مهارته بالمسيّرات لضرب القوات الروسية

على خطوط الجبهة الأمامية للحرب الروسية الأوكرانية، يتردد أزيز الطائرات المسيّرة في السماء، وقد أضحى ذلك أمرًا شائعًا.

فلم تعد الطائرات المسيّرة تستخدم لمراقبة مواقع العدو فقط، بل إنها تستغل لحمل قنابل يدوية وأنواع أخرى من المتفجرات التي يمكن إسقاطها على الهدف، لتتحول بذلك إلى "طائرات انتحارية".

وبالقرب من مدينة باخموت في منطقة دونتسك شرق أوكرانيا، يقوم الجندي الأوكراني ماكس باستخدام طائرات مسيرة انطلاقًا من سيارته، وهو يبحث عن أهداف لتفجيرها.

ويقول الجندي الأوكراني: "كل واحد يقوم بما في وسعه، حيثما وجد. وكل واحد يحاول أن يكون ناجعًا بأكثر قدر ممكن".

وتدور في باخموت معارك طاحنة منذ أيام بين القوات الروسية والأوكرانية، حيث يحاول كل طرف فرض سيطرته الكاملة على المدينة.