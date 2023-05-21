EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

طبيعة

بركان إتنا الإيطالي يقذف الرماد ويجبر السلطات على إغلاق مطار كاتانيا

الدخان ينبعث من فوهة بركان إيتنا. 2018/12/26
الدخان ينبعث من فوهة بركان إيتنا. 2018/12/26   -  Copyright  GIOVANNI ISOLINO/AFP
بقلم:  يورونيوز

قذف بركان جبل إتنا، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، الدخان والرماد الأحد، ما أجبر السلطات على إغلاق مطار قريب في صقلية.

جاء في بيان لإدارة مطار كاتانيا الإيطالي: "بسبب الانفجارات البركانية لإتنا والكميات الكبيرة من الرماد البركاني التي تغطي مسطحات المطار، تم تعليق الرحلات إلى حين استعادة شروط السلامة".

ومنذ صباح الأحد يسمع هدير البركان في المنطقة، وفق ما أفادت صحيفة "ريبوبليكا" اليومية. لكن تشكّل السحاب الكثيف حول فوهة البركان جعل من المستحيل رؤية الانفجارات البركانية، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء والعلوم البركانية.

ويبلغ ارتفاع إتنا 3324 مترا، وهو أعلى بركان نشط في أوروبا، وقد تفجّر مرارا في السنوات الـ500 ألف الأخيرة. العام الماضي عبر نحو عشرة ملايين مسافر مطار كاتانيا الدولي الواقع في شرق صقلية، التي تعد واحدة من أكثر الوجهات الإيطالية جذبا للسياح.

المصادر الإضافية • أ ف ب

مواضيع إضافية

شاهد: بعد حرب بوكيلي الكبرى على عصابات السلفادور.. الحياة تعود تدريجيا للشوارع

شاهد: المخرجة التونسية كوثر بن هنية تخوض منافسة مهرجان "كان" السينمائي بفيلمها "بنات ألفة"

وزير فرنسي يعتبر "الإرهاب الإسلامي السنّي" أبرز تهديد لبلاده وأوروبا