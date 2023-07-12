شاهد: الأمطار والعواصف القوية تخلف أضرارا في إيطاليا

بقلم: يورونيوز

فيما تكتسح إيطاليا موجة حر عمت معظم أنحاء البلاد، تسببت العواصف في فيضانات اجتاحت منطقة لمباردي ذات الكثافة السكانية العالية، ما أدى إلى سقوط أشجار واقتلاع أسقف منازل.

أظهرت لقطات صورتها عناصر فرق الطوارئ في محافظة كومي سيارات، تحطمت بفعل سقوط جذوع الأشجار عليها في الطرق، إضافة إلى تناثر أنقاض لبنايات في الشوارع.

وقد سخرت السلطات الإيطالية أكثر من مائتي عنصر من فرق الطوارئ، لمجابهة تبعات الكارثة الطبيعية في أماكن عدة، مثل ميلان عاصمة المنطقة، وفاريزي بالقرب من مطار مالبنا، وليكو بالقرب من كومو، وسوندريو بالقرب من جبال الألب، وبرغامو.

ولم تقتصر الأضرار على البنية التحتية، بل أصيب ثلاثة أشخاص من هواة التنزه والتسلق بجروح، جراء وقوع شجرة، وقد أنقذهم عناصر فريق الطوارئ فيما بعد. وتوقع مركز الرصد الجوي في لمباردي أن ينقشع الطقس المتقلب، وتصفو الأجواء تدريجيا ابتداء من يوم الجمعة.