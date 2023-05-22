شاهد: بدء عمليات تنظيف مخلفات الفيضانات في إيطاليا رغم التوجس من تعكر حالة الطقس

شرع الناس في تنظيف مخلفات الفيضانات التي اجتاحت منطقة إيميليا رومانيا الإيطالية، حيث ساعد متطوعون سكان فينزا في إزالة الأوحال ورواسب مياه الفيضان، وذلك رغم الإبقاء على الإنذار إزاء تردي حالة الطقس في المستوى الأحمر في إيميليا رومانيا. وقد عاد حوالي 10 آلاف شخص إلى منازلهم، وانخفض عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. وقد ألمت هذه الفاجعة بنحو 100 بلدية، حيث أغلقت حوالي 500 طريق، وسجل وقوع 305 انهيار للتربة، ووقعت حوالي 4 آلاف عملية تدخل لفرق الطوارئ.

شرع الناس في تنظيف مخلفات الفيضانات التي اجتاحت منطقة إيميليا رومانيا الإيطالية، حيث ساعد متطوعون سكان فينزا في إزالة الأوحال ورواسب مياه الفيضان، وذلك رغم الإبقاء على الإنذار إزاء تردي حالة الطقس في المستوى الأحمر في إيميليا رومانيا. وقد عاد حوالي 10 آلاف شخص إلى منازلهم، وانخفض عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. وقد ألمت هذه الفاجعة بنحو 100 بلدية، حيث أغلقت حوالي 500 طريق، وسجل وقوع 305 انهيار للتربة، ووقعت حوالي 4 آلاف عملية تدخل لفرق الطوارئ.