شاهد: ترافقه أمطار ورياح قوية.. إعصار دوكسوري يضرب الصين

بقلم: يورونيوز

ضرب الإعصار دوكسوري اليابسة في جنوب شرق الصين صباح الجمعة ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة بعدما تجنب تايوان آتيا من الفيليبين.

وبلغت سرعة الرياح 175 كيلومترا بالساعة لدى وصول العاصفة القوية ساحل إقليم فوجيان قرابة الساعة 10,00 صباحا، حسبما ذكرت هيئة البث الرسمية سي سي تي في.

ودفعت مخاوف من احتمال تعرض المواطنين للخطر ومن دمار يلحق بالممتلكات، المرصد الوطني للطقس إلى تمديد "الانذار الأحمر" وهو الأقصى على سلم من أربعة مستويات الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن "أكثر من 416 ألف شخص في فوجيان تم إجلاؤهم إلى مناطق آمنة".

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي رياح عاتية تضرب أبراجا سكنية الجمعة في جينجيانغ الواقعة جنوب مدينة تشيوانتشو.

وأظهر بث حي لمحطة سي سي تي في مراسلا وهو يعبر طرقا غمرتها المياه بين أشجار مُقتلعة، داعيا المشاهدين في المنطقة إلى البقاء في منازلهم إلا في حال الضرورة.

كذلك، نُشرت على منصة ويبو تسجيلات مصورة تظهر أمواجا ضخمة تضرب سدودا فيما تُسمع أصوات الرياح وهي تعصف بمناطق حضرية.

ومن المتوقع أن يواصل الإعصار دوكسوري طريقه في الاتجاه الشمالي الغربي فوق وسط الصين بينما تتراجع قوته تدريجا.

غير أن شينخوا أفادت أن الرياح الشديدة ستؤثر على "مناطق تايوان وفوجيان وجيجيانغ وغواندونغ الساحلية، ومدن أخرى" حتى الساعة الثامنة صباح السبت.

كذلك، مدد مركز الأرصاد الوطني الصيني الجمعة إنذارا "برتقاليا" من عواصف مطرية تضرب مساحات شاسعة من البلاد، اعتبارا من الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة ولغاية الثانية بعد ظهر السبت.

وطُلب من الحكومات المحلية وسلطات النقل أخذ الاحتياطات في وقت يُتوقع أن تلحق أضرار بأنظمة الصرف المائي والطرق بالأمطار الغزيرة، وفق الوكالة.

وكان دوكسوري قد ضرب شمال الفيليبين الأربعاء مقتلعا أشجارا وأعمدة كهرباء ومتسببا بانقطاع واسع للكهرباء إضافة إلى انزلاقات أتربة وفيضانات.

وارتفعت حصيلة الخسائر البشرية في الفيليبين إلى 13 قتيلا و21 مفقودا بينهم أربعة من عناصر خفر السواحل، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للطوارئ الجمعة.

وكان دوكسوري قد عبر المحيط الهادئ بقوة شديدة ضعفت مع اقترابه من الفيليبين.