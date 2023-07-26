شاهد: مصرع امرأة جراء إعصار قوي يضرب الفلبين ويشرد أكثر من 16 ألف شخص

بقلم: يورونيوز

ضرب إعصار دوكسوري شمال الفلبين الأربعاء مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإجلاء أكثر من 16 ألف شخصا وفقا للوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث.

لقيت امرأة مصرعها الأربعاء جراء الإعصار الذي تسبب أيضا في اقتلاع أشجار وانقطاع التيار الكهربائي وهطول أمطار غزيرة ولجوء آلاف الأشخاص إلى منازل متينة أو ملاجئ.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الفلبين إن الإعصار وصل إلى اليابسة فوق جزيرة "فوجا" قبالة إقليم "كاجايان" الشمالي الأربعاء، وبلغت سرعة الرياح 240 كيلومترا في الساعة.

وقال مانويل مامبا، حاكم كاجايان لوكالة أسوشيتيد برس عبر الهاتف: "مدننا الساحلية الشمالية تتعرض للتدمير..أتلقى تقارير عن تطاير أسطح المنازل والفيضانات بسبب حركة المد والجزر البحرية."

إجلاء أكثر 16 ألف شخصا

وأفاد خفر السواحل الفلبيني إن عناصرها تعمل على مدار الساعة لإجلاء السكان المحاصرين في بلدة باكارا في إيلوكوس نورتي عبر القوارب المطاطية.

وقدر خفر السواحل وجود حوالي 3700 شخصا تقطعت بهم السبل في عدة موانئ بعد إصدار السلطات أوامرا بعدم الإبحار.

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية خروج إعصار دوكسوري من الفلبين الخميس، متجها نحو مضيق تايوان ووصوله إلى الصين يوم الجمعة.

تضرب الفيليبين نحو 20 عاصفة كبيرة بمعدّل سنوي ما يودي بحياة مئات الأشخاص ويؤدي إلى نفوق الماشية وإفقار مناطق بأكملها.