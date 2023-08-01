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شاهد: حملة تنظيف ساحل ليديو في الصومال

الشباب يقومون بتنظيف الشاطئ في الصومال
الشباب يقومون بتنظيف الشاطئ في الصومال Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز

أطلق شباب صوماليون مبادرة لتنظيف شواطئ العاصمة من الآثار التي تراكمت بفعل انتعاش السياحة الدّاخلية، نتيجة التحسن الأمني الذي شهدته مقديشو في السنوات الأخيرة.

ويسعى السكان المحليون في هذه المدينة الساحلية القديمة معًا لتنظيف واستعادة شواطئهم، آملين بذلك تعزيز السياحة المحلية ودعم اقتصاد مقديشو بعد الظروف العصيبة التي مرّت بها.  

ومن الجدير بالذكر، أنّ غالبية المتطوعين هم من فئة الشباب سواء كانوا طلابًا أو عاملين في الجامعات.

ويسعى الشباب إلى جمع القمامة والمخلفات التي تفسد جمال هذا الساحل وتعرض الحياة البحرية للخطر.

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