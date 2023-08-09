سوء الطقس في أوروبا يعيق حركة الملاحة الجوية

أعلنت هيئة مراقبة الملاحة الجوية في أوروبا (Eurocontrol)،أنّ الطّقس السّيء، وخصوصاً العواصف التي ضربت القارّة في تموز/يوليو، أدّى إلى زيادة في تأخير الطائرات في القارة.

وتضاعف التأخير بسبب سوء الأحوال الجوية بمقدار مرتين ونصف مرة في تموز/يوليو الفائت مقارنة بتموز/يوليو 2022، في حين أنّ عدد الرحلات الذي تجاوز مليوناً لأوّل مرّة منذ أيلول/سبتمبر 2019 لم يرتفع إلّا بنسبة 7 في المئة فقط خلال عام واحد.

اعلان

ووفقاً للهيئة التي تضم 41 دولة في القارة، فإنّ "التأثير الرئيسي يأتي من العواصف الحرارية، خصوصاً في ألمانيا والمجر وصربيا".

ويمكن لهذه الكتل العاصفة المشحونة بالكهرباء والتي تتخلّلها رياح قوية، أن تدفع الطيارين إلى الإنحراف عن مسارهم المقرر، مما يتسبب في حدوث تأخير.

وفي المجموع، زاد التأخير لكلّ رحلة بنسبة 6 في المئة في تموز/يوليو، وفقاً لهيئة مراقبة الملاحة الجوية.

وفي الصيف الماضي، تسبّب استئناف الحركة الجوية في أوروبا في تأخيرات كبيرة، اذ لم تكن العديد من الشركات والمطارات مستعدّة لاستيعاب عدد الركاب المرتفع بعد الوباء.