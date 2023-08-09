بتهمة اغتصاب امرأة: إعدام خمسة رجال في إيران

نفذت إيران، يوم الأربعاء، حكم الإعدام في خمسة رجال أدينوا بتهمة اغتصاب امرأة في أيّار/مايو 2022 في شمال غرب البلاد، على ما ذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

وأوضح موقع ميزان الإخباري أنّه تمّ اليوم (الأربعاء) إعدام "خمسة رجال كانوا قد خطفوا امرأة واغتصبوها في أيار/مايو 2022 في مدينة مرند، شمال غرب إيران".

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وأضاف المصدر نفسه "أوقف المتهمون الذين كانت لديهم سوابق، بعد أربعة أيام على الجريمة".

وفي مطلع حزيران/يونيو، قالت منظمة العفو الدولية إن 282 شخصا أعدموا منذ بداية العام 2023 في إيران، أي "تقريبًا ضعف" عدد عمليات الإعدام المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

وأعدمت إيران 582 شخصا في 2022، وهو العدد الأعلى بين كل دول العالم باستثناء الصين، على ما تفيد منظمات غير حكومية تتولى الدفاع عن حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية.

في مطلع تموز/يوليو، أعلن القضاء إعدام ثلاثة رجال دينوا بتهمة تخدير نحو حوالي عشر نساء نهاية العام 2021 واغتصابهن في صالون تجميل. وعادة ما تجرى عمليات الإعدام في إيران شنقا.