شاهد: الفيضانات تضرب مناطق واسعة من الهند وسط تسجيل أعلى درجات حرارة في البلاد

بقلم: يورونيوز

هذا العام، تضرر إجمالي 2022 منزلًا بشكل كامل في هيماشال براديش، وتعرض 9615 منزلًا لأضرار جزئية، مع حدوث 113 انهيارًا أرضيًا في موسم الرياح الموسمية.

أعلنت الهند عن تسجيل أعلى درجات الحرارة ومعدلات الجفاف في شهر آب/ أغسطس هذه السنة منذ بدء تسجيل البيانات الوطنية قبل أكثر من قرن، بعد سلسلة من الأرقام القياسية التي سُجلت في مختلف أنحاء العالم مع اشتداد تأثير تغير المناخ.

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وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية: "كان متوسط درجات الحرارة الوسطى والقصوى في آب/أغسطس 2023 هو أعلى مستوى قياسي منذ عام 1901".

وعزت السلطات ذلك بشكل رئيسي إلى "التراجع الكبير في هطول الأمطار وضعف الرياح الموسمية".

فيضانات في الهند

من جهته أخرى، شهدت مدن في شمال شرق الهند فيضانات أدت إلى غرق عدد من المنازل، إضافة لمحمية للحياة البرية.

وأظهرت مقاطع مصورة البيوت وقد غمرتها المياه، إضافة لوحيد قرن وهو يمشي بين المنازل.

الفيضانات في الهند AFP

والأسبوع الماضي، انهارت مجموعة من المباني في منطقة "كولو" بولاية "هيماشال براديش" شمال الهند نتيجة الأمطار والفيضانات التي تشهدها المنطقة الجبلية منذ أيام، والتي تسببت بانزلاقات طينية شديدة.

وحسب مقاطع الفيديو الملتقطة، فإن الانزلاقات الطينية تحركت وهدمت مبانٍ كبيرة، بالقرب من موقف للحافلات في بلدة آني، ووفقًا للتقارير الأولية، فإن أحد المباني كان يضم مصرفين.

يذكر أن الأمطار الغزيرة على ولايات الهيمالايا الشمالية في الهند أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مما أسفر وقوع إصابات وأضرار جسيمة وإغلاق مئات الطرق السريعة وتعطيل المؤسسات التعليمية.

وهذا العام، تضرر إجمالي 2022 منزلًا بشكل كامل في هيماشال براديش، وتعرض 9615 منزلًا لأضرار جزئية، مع حدوث 113 انهيارًا أرضيًا في موسم الرياح الموسمية.

وتجاوز منسوب المياه في نهر جامونا، الذي يتدفق عبر العاصمة الهندية، رقمًا قياسيًا لم يشهده منذ أربعين عامًا، ووصل إلى 207.71 أمتار.