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غوتيريش: "الحكومات العسكرية ليست الحلّ" والانقلابات "تفاقم" مشاكل الدول

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في العاصمة نيروبي، كينيا. 2023/05/03
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في العاصمة نيروبي، كينيا. 2023/05/03 Copyright AP/Khalil Senosi
بقلم:  يورونيوز
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اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، بعد عدة انقلابات في إفريقيا، أن "الحكومات العسكرية ليست الحلّ" لمشاكل الدول بل "تفاقمها".

قال  الأمين العام للأمم المتحدة  للصحافيين تعليقا على "سلسلة الانقلابات في الأشهر الأخيرة، خاصة في إفريقيا"، إن "العديد من الدول تواجه تحديات عميقة في الحكم. لكن الحكومات العسكرية ليست الحلّ".

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وأضاف أنطونيو غوتيريش القول: "إن لحكومات العسكرية تزيد المشاكل سوءا. فهي لا تستطيع حلّ الأزمة، بل يمكنها فقط أن تفاقمها...أدعو كلّ البلدان إلى إنشاء مؤسسات ديموقراطية ذات مصداقية ودولة القانون".

تأتي هذه التصريحات بعد الانقلاب في الغابون حيث أطاح عسكريون الرئيس علي بونغو أونديمبا الأربعاء بعيد إعلان إعادة انتخابه في اقتراع قال الانقلابيون إنه مزور. ودان أنطونيو غوتيريش "بشدة" الانقلاب الأربعاء.

والانقلاب في الغابون هو الثامن في إفريقيا منذ عام 2020. وشهد الانقلاب السابق استيلاء الجيش على السلطة في النيجر في تموز/يوليو الماضي.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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