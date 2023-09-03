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شاهد: ولادة فيل سومطري في حديقة إندونيسيا الوطنية

الفيل السومطري الصغير
الفيل السومطري الصغير Copyright WAHYUDI/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
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تشير التقديرات إلى أن فيَلة سومطرة على وشك الانقراض، ولم يتبق منها سوى حوالي 2400 إلى 2800 في العالم.

أنجبت فيلة سومطرية تبلغ من العمر 41 عامًا صغيرها الخامس في حديقة تيسو نيلو الوطنية في مقاطعة رياو بإندونيسيا.

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ووفقًا للسلطات، فقد تمكنت الفيلة التي تدعى ليزا من إنجاب فيل صغير في الصباح الباكر من يوم الخميس.

وفقًا للصندوق العالمي للحياة البرية، فإن فيَلة سومطرة على وشك الانقراض، ولم يتبق منها سوى حوالي 2400 إلى 2800 في العالم.

وقال مارانتيكا، القائم على رعاية الفيلة ليزا: "أنجبت ليزا ما مجموعه 5 فيَلة داخل الحديقة الوطنية. وسُمي طفلها الأول سينيلا، والثاني إيمبو والثالث ريمباني والرابع ريو. وها هي الآن تمنحنا أحدث إضافة".

وأضاف مارانتيكا: "كانت ليزا فيلة تتعارض في أغلب الوقت مع المواطنين في قرية سارانج في مقاطعة كوانسينج"، في إشارة إلى سلوك الحيوان غير الاجتماعي.

وحول رعاية المولود الجديد، أوضح مارانتيكا: "بالنسبة لغذاء الطفل، فلا يوجد أي بند محدد له. نحن نركز في المقام الأول على الأم. نقدم الفيتامينات والفواكه وسكر النخيل وسيقان الموز، وهي أطعمة تهدف إلى زيادة إدرار الحليب للطفل".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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