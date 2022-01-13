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المملكة المتحدة

شاهد: شبل سومطرة يخطو خطواته الأولى في حديقة حيوان لندن

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بقلم:  يورونيوز
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جرو نمر بنغالي (ببر) يمشي خطواته الأولى إلى الخارج
جرو نمر بنغالي (ببر) يمشي خطواته الأولى إلى الخارج   -   حقوق النشر  ZSL London Zoo via AP

خطا أمس الأربعاء شبل من فصيلة نمور سومطرة ويبلغ من العمر شهراً واحداً خطواته الأولى في حديقة حيوان "ZSL" في العاصمة البريطانية لندن.

وتم تصوير "غايشا"، والدة الشبل، وهي تحمله بين فكيها قبل أن تطلقه في المأوى الخارجي للمنطقة المخصصة للنمور بالحديقة.

بمجرد أن لمست قدماه الأرض، تتبع الشبل أمه سيراً قبل أن يتعثر عبر العشب الطويل.

ولم يتم تسمية الشبل بعد حيث أن جنسه لا يزال غير معروف وسيتم فحصه طبياً لأول مرة في غضون أسابيع قليلة لمعرفة جنسه.

وتعد نمور سومطرة من الفصائل المهددة بالانقراض بشكل خطير.