شاهد: شبل سومطرة يخطو خطواته الأولى في حديقة حيوان لندن

خطا أمس الأربعاء شبل من فصيلة نمور سومطرة ويبلغ من العمر شهراً واحداً خطواته الأولى في حديقة حيوان "ZSL" في العاصمة البريطانية لندن.

وتم تصوير "غايشا"، والدة الشبل، وهي تحمله بين فكيها قبل أن تطلقه في المأوى الخارجي للمنطقة المخصصة للنمور بالحديقة.

بمجرد أن لمست قدماه الأرض، تتبع الشبل أمه سيراً قبل أن يتعثر عبر العشب الطويل.

ولم يتم تسمية الشبل بعد حيث أن جنسه لا يزال غير معروف وسيتم فحصه طبياً لأول مرة في غضون أسابيع قليلة لمعرفة جنسه.

وتعد نمور سومطرة من الفصائل المهددة بالانقراض بشكل خطير.