فيديو: نجا بأعجوبة.. ضابط أمريكي يقود سيارته عبر حريق غابات وسط تطاير الشرار

بقلم: يورونيوز

نشرت الشرطة في مقاطعة سبوكان بواشنطن لقطات مروعة لأحد ضباطها وهو يقود سيارته عبر حرائق الغابات في طريق أوريغون وهو يحاول الفرار من النيران المنتشرة بسرعة خلال الساعات الأولى من الإخلاء في 18 آب/أغسطس.

تُظهر اللقطات التي نُشرت في الأول من أيلول/سبتمبر، النائب بريتان مورغان وهو يحاول إجلاء المواطنين، بسبب الحريق المدمر والسريع بشكل غير عادي.

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بعد أن اضطر إلى ترك رجل خلفه كان يحاول إنقاذ حيواناته، تظهر اللحظات المتوترة التي أُجبر فيها على القيادة عبر النار.

وبعد اجتيازه، شوهد وهو يمنع السكان الذين يحاولون العودة إلى منازلهم ويطلب منهم عدم الاستمرار في هذا الاتجاه.