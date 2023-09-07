عواصف مطيرة عاتية تضرب بلغاريا.. الشوارع تتحول إلى أنهار وتجرف السكّان

بقلم: يورونيوز

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في بلغاريا جراء فيضانات عارمة اجتاحت البلاد، وفُقد أثر اثنان على ساحل البحر الأسود. كما تأثر آلاف السياح بالأحوال الجوية العنيفة، مع سقوط ما يعادل عدة أشهر من الأمطار خلال 24 ساعة.

وتسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية منذ مساء الإثنين في فيضان الأنهار وتدمير الجسور وقطع السبل إلى المنطقة الواقعة جنوب مدينة بورغاس الساحلية.

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وبحسب إميل بافلوف قائد شرطة بورغاس، غرق عامل بناء يبلغ من العمر 61 عاماً، وتم انتشال جثة رجل آخر رصدته طائرة بدون طيار، كما جرفت الأمواج امرأة، دون أن يعرف حتى ورود التقارير ما إذا كانت من بين الشخصين المفقودين.

وأعلنت وزيرة السياحة البلغارية زاريتسا دينكوفا التي زارت الموقع، أن "حوالي 4000 شخص تضرروا" جراء الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى مواجهة صعوبات لإجلائهم.

وفي حين أن ساحل البحر الأسود نادراً ما يتعرض للأمطار الغزيرة، فإن بلغاريا تشهد تزايد هذه الظواهر على خلفية تغير المناخ.

وحذر وزير البيئة جوليان بوبوف عبر قناة نوفا من الخطر الذي يشكله "سوء حالة البنية التحتية وزيادة أعداد المباني على الساحل".