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غوتيريش يقول إن أزمة المناخ "فتحت أبواب الجحيم"

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش Copyright Seth Wenig/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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أكد غوتيريش أنه ما زال ممكنًا ضمان مستقبل البشرية وأن الوقت لم يفت بعد للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء خلال افتتاحه قمة حول العمل المناخي إن إدمان البشرية على الوقود الأحفوري "فتح أبواب الجحيم".

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وبعد أن أشار إلى درجات "الحرارة الرهيبة" و"الحرائق التاريخية" التي تغذيها انبعاثات الغازات الدفيئة، أكد أنه ما زال ممكنًا ضمان مستقبل البشرية وأن الوقت لم يفت بعد للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1,5 درجة مئوية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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